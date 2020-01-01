Tokenomika CAR (CAR) Odkryj kluczowe informacje o CAR (CAR), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o CAR (CAR) CAR is a fungible crypto asset created on the Solana blockchain, representing the official meme of the Central African Republic and supported by President Faustin-Archange Touadéra. CAR is a fungible crypto asset created on the Solana blockchain, representing the official meme of the Central African Republic and supported by President Faustin-Archange Touadéra. Oficjalna strona internetowa: http://car.meme Block Explorer: https://solscan.io/token/7oBYdEhV4GkXC19ZfgAvXpJWp2Rn9pm1Bx2cVNxFpump Kup CAR teraz!

Tokenomika i analiza cenowa CAR (CAR) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla CAR (CAR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 7.78M $ 7.78M $ 7.78M Całkowita podaż: $ 996.96M $ 996.96M $ 996.96M Podaż w obiegu: $ 996.96M $ 996.96M $ 996.96M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 7.81M $ 7.81M $ 7.81M Historyczne maksimum: $ 0.787 $ 0.787 $ 0.787 Historyczne minimum: $ 0.000097292665942939 $ 0.000097292665942939 $ 0.000097292665942939 Aktualna cena: $ 0.007806 $ 0.007806 $ 0.007806 Dowiedz się więcej o cenie CAR (CAR)

Tokenomika CAR (CAR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki CAR (CAR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CAR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CAR. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCAR tokenomikę, poznaj cenę tokena CARna żywo!

Jak kupić CAR Chcesz dodać CAR (CAR) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu CAR, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować CAR na MEXC już teraz!

Historia ceny CAR (CAR) Analiza historii ceny CAR pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny CAR już teraz!

Prognoza ceny CAR Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CAR? Nasza strona z prognozami cen CAR łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CAR już teraz!

