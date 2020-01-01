Tokenomika Camino Network (CAM) Odkryj kluczowe informacje o Camino Network (CAM), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Camino Network (CAM) Camino Network is the first L1 built specifically for the $11tn travel industry. Run by 100+ established travel companies; it solves critical industry pain points: high payment fees, slow settlements, and complex reconciliations. The network is already processing real business transactions with 200+ brands building dApps and web3 travel B2B and B2C products. The network replaces thousands of APIs with a unified request-response model. Connect to one, connect to all - creating an interconnected travel industry and seamless travel experiences. Oficjalna strona internetowa: https://camino.network Biała księga: https://camino.network/static/docs/Camino_Network_Whitepaper.pdf Block Explorer: https://caminoscan.com/

Tokenomika i analiza cenowa Camino Network (CAM) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Camino Network (CAM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 7.71M $ 7.71M $ 7.71M Całkowita podaż: $ 917.50M $ 917.50M $ 917.50M Podaż w obiegu: $ 325.42M $ 325.42M $ 325.42M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 23.70M $ 23.70M $ 23.70M Historyczne maksimum: $ 0.1965 $ 0.1965 $ 0.1965 Historyczne minimum: $ 0.0235494633777991 $ 0.0235494633777991 $ 0.0235494633777991 Aktualna cena: $ 0.0237 $ 0.0237 $ 0.0237 Dowiedz się więcej o cenie Camino Network (CAM)

Tokenomika Camino Network (CAM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Camino Network (CAM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CAM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CAM. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCAM tokenomikę, poznaj cenę tokena CAMna żywo!

Jak kupić CAM Chcesz dodać Camino Network (CAM) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu CAM, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować CAM na MEXC już teraz!

Historia ceny Camino Network (CAM) Analiza historii ceny CAM pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny CAM już teraz!

Prognoza ceny CAM Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CAM? Nasza strona z prognozami cen CAM łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CAM już teraz!

