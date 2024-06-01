Tokenomika C4E (C4E) Odkryj kluczowe informacje o C4E (C4E), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

C4E is a DePIN L1 Blockchain platform, designed to support a variety of innovative energy and e-mobility applications by creating a decentralized and democratized community-powered ecosystem.Incorporating the DePIN incentive model, it offers passive income opportunities, rewarding contributions and engagement within the ecosystem, and accelerating the shift towards a sustainable future with ultimate goal for peer-2-peer energy trading.

Oficjalna strona internetowa: https://c4e.io/
Biała księga: https://c4e.io/wp-content/uploads/2024/06/C4E-Whitepaper.pdf
Block Explorer: https://explorer.c4e.io/

Tokenomika i analiza cenowa C4E (C4E) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla C4E (C4E), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 300.29M $ 300.29M $ 300.29M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.56M $ 1.56M $ 1.56M Historyczne maksimum: $ 0.249 $ 0.249 $ 0.249 Historyczne minimum: $ 0.004912771024392147 $ 0.004912771024392147 $ 0.004912771024392147 Aktualna cena: $ 0.00521 $ 0.00521 $ 0.00521 Dowiedz się więcej o cenie C4E (C4E)

Tokenomika C4E (C4E): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki C4E (C4E) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów C4E, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów C4E. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszC4E tokenomikę, poznaj cenę tokena C4Ena żywo!

