Tokenomika Hive AI (BUZZ) Odkryj kluczowe informacje o Hive AI (BUZZ), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Hive AI (BUZZ) A modular network of interoperable DeFi agents A modular network of interoperable DeFi agents Oficjalna strona internetowa: https://www.askthehive.ai/ Block Explorer: https://solscan.io/token/9DHe3pycTuymFk4H4bbPoAJ4hQrr2kaLDF6J6aAKpump Kup BUZZ teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Hive AI (BUZZ) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Hive AI (BUZZ), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 5.97M $ 5.97M $ 5.97M Całkowita podaż: $ 999.87M $ 999.87M $ 999.87M Podaż w obiegu: $ 999.87M $ 999.87M $ 999.87M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 5.97M $ 5.97M $ 5.97M Historyczne maksimum: $ 0.19101 $ 0.19101 $ 0.19101 Historyczne minimum: $ 0.005015884302613237 $ 0.005015884302613237 $ 0.005015884302613237 Aktualna cena: $ 0.005974 $ 0.005974 $ 0.005974 Dowiedz się więcej o cenie Hive AI (BUZZ)

Tokenomika Hive AI (BUZZ): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Hive AI (BUZZ) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BUZZ, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BUZZ. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBUZZ tokenomikę, poznaj cenę tokena BUZZna żywo!

Jak kupić BUZZ Chcesz dodać Hive AI (BUZZ) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu BUZZ, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować BUZZ na MEXC już teraz!

Historia ceny Hive AI (BUZZ) Analiza historii ceny BUZZ pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny BUZZ już teraz!

Prognoza ceny BUZZ Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BUZZ? Nasza strona z prognozami cen BUZZ łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BUZZ już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!