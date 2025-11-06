GiełdaDEX+
Aktualna cena Burnr to 0.00000993 USD. Śledź aktualizacje cen BURNR do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BURNR łatwo w MEXC już teraz.

Cena Burnr(BURNR)

Aktualna cena 1 BURNR do USD:

+26.58%1D
USD
Burnr (BURNR) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:17:50 (UTC+8)

Informacje o cenie Burnr (BURNR) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
Minimum 24h
Maksimum 24h

-5.25%

+26.58%

-67.52%

-67.52%

Aktualna cena Burnr (BURNR) wynosi $ 0.00000993. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BURNR wahał się między $ 0.00000724 a $ 0.00001129, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BURNR w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BURNR zmieniły się o -5.25% w ciągu ostatniej godziny, o +26.58% w ciągu 24 godzin i o -67.52% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Burnr (BURNR)

$ 1.31M
$ 1.31M$ 1.31M

$ 9.93K
$ 9.93K$ 9.93K

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Obecna kapitalizacja rynkowa Burnr wynosi --, przy $ 1.31M 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BURNR w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży 1000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 9.93K.

Historia ceny Burnr (BURNR) – USD

Śledź zmiany ceny Burnr dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.0000020999+26.58%
30 Dni$ -0.00000237-19.27%
60 dni$ -0.00099007-99.01%
90 dni$ -0.00099007-99.01%
Dzisiejsza zmiana ceny Burnr

DziśBURNR odnotował zmianę $ +0.0000020999 (+26.58%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Burnr

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.00000237 (-19.27%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Burnr

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę BURNR o $ -0.00099007(-99.01%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Burnr

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.00099007 (-99.01%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Burnr (BURNR)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Burnr.

Co to jest Burnr (BURNR)

Burnr gives you absolute control over what you share; encrypted messages and files that vanish after a single view. No tacking. No traces. Just pure privacy.

Burnr jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Burnr. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu BURNR, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Burnr na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Burnr będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Burnr (w USD)

Jaka będzie wartość Burnr (BURNR) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Burnr (BURNR) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Burnr.

Sprawdź teraz prognozę ceny Burnr!

Tokenomika Burnr (BURNR)

Zrozumienie tokenomiki Burnr (BURNR) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena BURNRjuż teraz!

Jak kupić Burnr (BURNR)

Szukasz jak kupić Burnr? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Burnr na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

BURNR na lokalne waluty

1 Burnr(BURNR) do VND
0.26130795
1 Burnr(BURNR) do AUD
A$0.0000151929
1 Burnr(BURNR) do GBP
0.0000075468
1 Burnr(BURNR) do EUR
0.0000085398
1 Burnr(BURNR) do USD
$0.00000993
1 Burnr(BURNR) do MYR
RM0.0000415074
1 Burnr(BURNR) do TRY
0.0004181523
1 Burnr(BURNR) do JPY
¥0.00151929
1 Burnr(BURNR) do ARS
ARS$0.0144121041
1 Burnr(BURNR) do RUB
0.0008078055
1 Burnr(BURNR) do INR
0.0008793015
1 Burnr(BURNR) do IDR
Rp0.1654999338
1 Burnr(BURNR) do PHP
0.0005833875
1 Burnr(BURNR) do EGP
￡E.0.0004707813
1 Burnr(BURNR) do BRL
R$0.0000531255
1 Burnr(BURNR) do CAD
C$0.0000140013
1 Burnr(BURNR) do BDT
0.0012100698
1 Burnr(BURNR) do NGN
0.01432899
1 Burnr(BURNR) do COP
$0.0381922695
1 Burnr(BURNR) do ZAR
R.0.0001731792
1 Burnr(BURNR) do UAH
0.0004176558
1 Burnr(BURNR) do TZS
T.Sh.0.02439801
1 Burnr(BURNR) do VES
Bs0.00221439
1 Burnr(BURNR) do CLP
$0.00937392
1 Burnr(BURNR) do PKR
Rs0.0028066152
1 Burnr(BURNR) do KZT
0.0052153353
1 Burnr(BURNR) do THB
฿0.0003223278
1 Burnr(BURNR) do TWD
NT$0.000306837
1 Burnr(BURNR) do AED
د.إ0.0000364431
1 Burnr(BURNR) do CHF
Fr0.000007944
1 Burnr(BURNR) do HKD
HK$0.0000771561
1 Burnr(BURNR) do AMD
֏0.0037987215
1 Burnr(BURNR) do MAD
.د.م0.0000924483
1 Burnr(BURNR) do MXN
$0.000184698
1 Burnr(BURNR) do SAR
ريال0.0000372375
1 Burnr(BURNR) do ETB
Br0.0015224676
1 Burnr(BURNR) do KES
KSh0.0012833532
1 Burnr(BURNR) do JOD
د.أ0.00000704037
1 Burnr(BURNR) do PLN
0.0000366417
1 Burnr(BURNR) do RON
лв0.0000437913
1 Burnr(BURNR) do SEK
kr0.0000948315
1 Burnr(BURNR) do BGN
лв0.000016881
1 Burnr(BURNR) do HUF
Ft0.0033388632
1 Burnr(BURNR) do CZK
0.0002103174
1 Burnr(BURNR) do KWD
د.ك0.00000304851
1 Burnr(BURNR) do ILS
0.0000322725
1 Burnr(BURNR) do BOB
Bs0.000068517
1 Burnr(BURNR) do AZN
0.000016881
1 Burnr(BURNR) do TJS
SM0.0000918525
1 Burnr(BURNR) do GEL
0.0000269103
1 Burnr(BURNR) do AOA
Kz0.0090933975
1 Burnr(BURNR) do BHD
.د.ب0.00000373368
1 Burnr(BURNR) do BMD
$0.00000993
1 Burnr(BURNR) do DKK
kr0.0000643464
1 Burnr(BURNR) do HNL
L0.0002617548
1 Burnr(BURNR) do MUR
0.0004569786
1 Burnr(BURNR) do NAD
$0.000172782
1 Burnr(BURNR) do NOK
kr0.000101286
1 Burnr(BURNR) do NZD
$0.0000174768
1 Burnr(BURNR) do PAB
B/.0.00000993
1 Burnr(BURNR) do PGK
K0.0000422025
1 Burnr(BURNR) do QAR
ر.ق0.0000361452
1 Burnr(BURNR) do RSD
дин.0.0010120656
1 Burnr(BURNR) do UZS
soʻm0.1182142668
1 Burnr(BURNR) do ALL
L0.0008345172
1 Burnr(BURNR) do ANG
ƒ0.0000177747
1 Burnr(BURNR) do AWG
ƒ0.000017874
1 Burnr(BURNR) do BBD
$0.00001986
1 Burnr(BURNR) do BAM
KM0.000016881
1 Burnr(BURNR) do BIF
Fr0.02928357
1 Burnr(BURNR) do BND
$0.000012909
1 Burnr(BURNR) do BSD
$0.00000993
1 Burnr(BURNR) do JMD
$0.0015982335
1 Burnr(BURNR) do KHR
0.0398794758
1 Burnr(BURNR) do KMF
Fr0.00423018
1 Burnr(BURNR) do LAK
0.2158695609
1 Burnr(BURNR) do LKR
රු0.0030245787
1 Burnr(BURNR) do MDL
L0.0001693065
1 Burnr(BURNR) do MGA
Ar0.044729685
1 Burnr(BURNR) do MOP
P0.00007944
1 Burnr(BURNR) do MVR
0.000152922
1 Burnr(BURNR) do MWK
MK0.0172395723
1 Burnr(BURNR) do MZN
MT0.0006350235
1 Burnr(BURNR) do NPR
रु0.0014094642
1 Burnr(BURNR) do PYG
0.07042356
1 Burnr(BURNR) do RWF
Fr0.01442829
1 Burnr(BURNR) do SBD
$0.0000816246
1 Burnr(BURNR) do SCR
0.0001361403
1 Burnr(BURNR) do SRD
$0.0003828015
1 Burnr(BURNR) do SVC
$0.0000867882
1 Burnr(BURNR) do SZL
L0.0001733778
1 Burnr(BURNR) do TMT
m0.000034755
1 Burnr(BURNR) do TND
د.ت0.00002942259
1 Burnr(BURNR) do TTD
$0.0000672261
1 Burnr(BURNR) do UGX
Sh0.03471528
1 Burnr(BURNR) do XAF
Fr0.0056601
1 Burnr(BURNR) do XCD
$0.000026811
1 Burnr(BURNR) do XOF
Fr0.0056601
1 Burnr(BURNR) do XPF
Fr0.00102279
1 Burnr(BURNR) do BWP
P0.0001339557
1 Burnr(BURNR) do BZD
$0.0000199593
1 Burnr(BURNR) do CVE
$0.0009543723
1 Burnr(BURNR) do DJF
Fr0.00175761
1 Burnr(BURNR) do DOP
$0.0006373074
1 Burnr(BURNR) do DZD
د.ج0.0012981489
1 Burnr(BURNR) do FJD
$0.0000226404
1 Burnr(BURNR) do GNF
Fr0.08634135
1 Burnr(BURNR) do GTQ
Q0.0000760638
1 Burnr(BURNR) do GYD
$0.0020769588
1 Burnr(BURNR) do ISK
kr0.00126111

Zasoby Burnr

Aby lepiej zrozumieć Burnr, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa Burnr
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Burnr

Jaka jest dziś wartość Burnr (BURNR)?
Aktualna cena BURNR w USD wynosi 0.00000993USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena BURNR do USD?
Aktualna cena BURNR w USD wynosi $ 0.00000993. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Burnr?
Kapitalizacja rynkowa dla BURNR wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż BURNR w obiegu?
W obiegu BURNR znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) BURNR?
BURNR osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla BURNR?
BURNR zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu BURNR?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla BURNR wynosi $ 1.31M USD.
Czy w tym roku BURNR pójdzie wyżej?
BURNR może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny BURNR, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Burnr (BURNR)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

