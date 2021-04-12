Tokenomika Bunny (BUNNY) Odkryj kluczowe informacje o Bunny (BUNNY), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

PancakeBunny is a decentralized finance (DeFi) yield aggregator and optimizer for the Binance Smart Chan and Ethereum (ETH), which is used for PancakeSwap (CAKE). The PancakeBunny protocol gives farmers the opportunity to multiply their tokens. Oficjalna strona internetowa: https://pancakebunny.finance Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xc9849e6fdb743d08faee3e34dd2d1bc69ea11a51

Tokenomika i analiza cenowa Bunny (BUNNY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Bunny (BUNNY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 18.07K Całkowita podaż: $ 910.79K Podaż w obiegu: $ 510.23K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 35.41K Historyczne maksimum: $ 666 Historyczne minimum: $ 0.04512060669859712 Aktualna cena: $ 0.03541

Tokenomika Bunny (BUNNY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Bunny (BUNNY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BUNNY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BUNNY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBUNNY tokenomikę, poznaj cenę tokena BUNNYna żywo!

Jak kupić BUNNY Chcesz dodać Bunny (BUNNY) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu BUNNY, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer.

Historia ceny Bunny (BUNNY) Analiza historii ceny BUNNY pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny BUNNY już teraz!

Prognoza ceny BUNNY Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BUNNY? Nasza strona z prognozami cen BUNNY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BUNNY już teraz!

