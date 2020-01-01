Tokenomika Dolos The Bully (BULLY) Odkryj kluczowe informacje o Dolos The Bully (BULLY), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Dolos The Bully (BULLY) Dolos The Bully is a meme coin on the Solana chain. Dolos The Bully is a meme coin on the Solana chain. Oficjalna strona internetowa: https://www.dolosdiary.com/ Biała księga: https://docs.dolosdiary.com/dolos/roadmap-and-vision Block Explorer: https://solscan.io/token/79yTpy8uwmAkrdgZdq6ZSBTvxKsgPrNqTLvYQBh1pump Kup BULLY teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Dolos The Bully (BULLY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Dolos The Bully (BULLY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 555.20K $ 555.20K $ 555.20K Całkowita podaż: $ 960.55M $ 960.55M $ 960.55M Podaż w obiegu: $ 960.55M $ 960.55M $ 960.55M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 555.20K $ 555.20K $ 555.20K Historyczne maksimum: $ 0.2655 $ 0.2655 $ 0.2655 Historyczne minimum: $ 0.000495684077777789 $ 0.000495684077777789 $ 0.000495684077777789 Aktualna cena: $ 0.000578 $ 0.000578 $ 0.000578 Dowiedz się więcej o cenie Dolos The Bully (BULLY)

Tokenomika Dolos The Bully (BULLY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Dolos The Bully (BULLY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BULLY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BULLY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBULLY tokenomikę, poznaj cenę tokena BULLYna żywo!

Jak kupić BULLY Chcesz dodać Dolos The Bully (BULLY) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu BULLY, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować BULLY na MEXC już teraz!

Historia ceny Dolos The Bully (BULLY) Analiza historii ceny BULLY pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny BULLY już teraz!

Prognoza ceny BULLY Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BULLY? Nasza strona z prognozami cen BULLY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BULLY już teraz!

