Informacje o Imaginary Ones (BUBBLE) Imaginary Ones is known for our colorful and fun bubble characters. We create stories and content that are family-friendly and positive, aiming to bring joy to people worldwide.Our goal is to spark imagination without limits. We use Web3 technology to blend gaming, merchandise, and entertaining content, creating the Imaginary World. Oficjalna strona internetowa: https://imaginaryones.com/ Biała księga: https://bubble.imaginaryones.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xe9689028ede16c2fdfe3d11855d28f8e3fc452a3

Tokenomika i analiza cenowa Imaginary Ones (BUBBLE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Imaginary Ones (BUBBLE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 752.37K $ 752.37K $ 752.37K Całkowita podaż: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Podaż w obiegu: $ 2.85B $ 2.85B $ 2.85B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.64M $ 2.64M $ 2.64M Historyczne maksimum: $ 0.06 $ 0.06 $ 0.06 Historyczne minimum: $ 0.00026015892307789 $ 0.00026015892307789 $ 0.00026015892307789 Aktualna cena: $ 0.000264 $ 0.000264 $ 0.000264 Dowiedz się więcej o cenie Imaginary Ones (BUBBLE)

Tokenomika Imaginary Ones (BUBBLE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Imaginary Ones (BUBBLE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BUBBLE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BUBBLE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBUBBLE tokenomikę, poznaj cenę tokena BUBBLEna żywo!

Jak kupić BUBBLE Chcesz dodać Imaginary Ones (BUBBLE) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu BUBBLE, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować BUBBLE na MEXC już teraz!

Historia ceny Imaginary Ones (BUBBLE) Analiza historii ceny BUBBLE pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny BUBBLE już teraz!

Prognoza ceny BUBBLE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BUBBLE? Nasza strona z prognozami cen BUBBLE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BUBBLE już teraz!

