Tokenomika Bitrock (BROCK) Odkryj kluczowe informacje o Bitrock (BROCK), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Bitrock (BROCK) Bitrock is an Ethereum sidechain IBFT 2.0 Proof of Authority (PoA) blockchain with near-zero native gas fees. On top of having a scalable, secure, and high speed infrastructure, Bitrock will have a unique multichain (DEX) swap where cryptocurrencies can be traded directly on their native chains without the need to use DEX's native to those chains, hold native chain tokens, or pay gas fees in those native tokens. Oficjalna strona internetowa: https://bit-rock.io/ Biała księga: https://docs.bit-rock.io/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xde67d97b8770dc98c746a3fc0093c538666eb493

Tokenomika i analiza cenowa Bitrock (BROCK) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Bitrock (BROCK), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.02M $ 1.02M $ 1.02M Całkowita podaż: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 94.95M $ 94.95M $ 94.95M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.07M $ 1.07M $ 1.07M Historyczne maksimum: $ 0.32575 $ 0.32575 $ 0.32575 Historyczne minimum: $ 0.000052978131291244 $ 0.000052978131291244 $ 0.000052978131291244 Aktualna cena: $ 0.0107 $ 0.0107 $ 0.0107 Dowiedz się więcej o cenie Bitrock (BROCK)

Tokenomika Bitrock (BROCK): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Bitrock (BROCK) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BROCK, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BROCK. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBROCK tokenomikę, poznaj cenę tokena BROCKna żywo!

Jak kupić BROCK Chcesz dodać Bitrock (BROCK) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu BROCK, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować BROCK na MEXC już teraz!

Historia ceny Bitrock (BROCK) Analiza historii ceny BROCK pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny BROCK już teraz!

Prognoza ceny BROCK Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BROCK? Nasza strona z prognozami cen BROCK łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BROCK już teraz!

