Tokenomika Broak on Base (BROAK) Odkryj kluczowe informacje o Broak on Base (BROAK), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Broak on Base (BROAK) Meet BROAK, the #1 frog on Base — with a little bit of attitude and a lot of grit, BROAK leaps into battle against the Rugpullers and Jeets to keep your bags safe and your gains strong. Armed with memes, community power, and zero tolerance for scams, BROAK is here to flip the script on getting rugged and create a fun, sustainable, meme coin community. Join the RugFreeVerse, where a team of meme-frogs fights for financial freedom across all chains - and diamond hands thrive. Meet BROAK, the #1 frog on Base — with a little bit of attitude and a lot of grit, BROAK leaps into battle against the Rugpullers and Jeets to keep your bags safe and your gains strong. Armed with memes, community power, and zero tolerance for scams, BROAK is here to flip the script on getting rugged and create a fun, sustainable, meme coin community. Join the RugFreeVerse, where a team of meme-frogs fights for financial freedom across all chains - and diamond hands thrive. Oficjalna strona internetowa: https://www.broakonbase.fyi/ Biała księga: https://drive.google.com/file/d/182LQSD-z0OaW4_XBv3gue303ler3UWXr/view Block Explorer: https://basescan.org/token/0x02537463e57a44f861Ee861Ba4F590C413f984a6 Kup BROAK teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Broak on Base (BROAK) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Broak on Base (BROAK), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 917.91K $ 917.91K $ 917.91K Całkowita podaż: $ 690.00M $ 690.00M $ 690.00M Podaż w obiegu: $ 618.54M $ 618.54M $ 618.54M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.02M $ 1.02M $ 1.02M Historyczne maksimum: $ 0.01515 $ 0.01515 $ 0.01515 Historyczne minimum: $ 0.00037184903730048 $ 0.00037184903730048 $ 0.00037184903730048 Aktualna cena: $ 0.001484 $ 0.001484 $ 0.001484 Dowiedz się więcej o cenie Broak on Base (BROAK)

Tokenomika Broak on Base (BROAK): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Broak on Base (BROAK) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BROAK, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BROAK. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBROAK tokenomikę, poznaj cenę tokena BROAKna żywo!

Jak kupić BROAK Chcesz dodać Broak on Base (BROAK) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu BROAK, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować BROAK na MEXC już teraz!

Historia ceny Broak on Base (BROAK) Analiza historii ceny BROAK pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny BROAK już teraz!

Prognoza ceny BROAK Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BROAK? Nasza strona z prognozami cen BROAK łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BROAK już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!