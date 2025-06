Co to jest Broak on Base (BROAK)

Meet BROAK, the #1 frog on Base — with a little bit of attitude and a lot of grit, BROAK leaps into battle against the Rugpullers and Jeets to keep your bags safe and your gains strong. Armed with memes, community power, and zero tolerance for scams, BROAK is here to flip the script on getting rugged and create a fun, sustainable, meme coin community. Join the RugFreeVerse, where a team of meme-frogs fights for financial freedom across all chains - and diamond hands thrive.

Broak on Base jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Broak on Base. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.



Dodatkowo możesz:

- Sprawdź dostępność stakingu BROAK, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.

- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Broak on Base na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Broak on Base będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Broak on Base

Przewidywanie cen kryptowalut polega na prognozowaniu lub spekulowaniu na temat przyszłych wartości kryptowalut. Prognozy te mają na celu przewidzenie potencjalnej przyszłej wartości konkretnych kryptowalut, takich jak Broak on Base, Bitcoin czy Ethereum. Jaka będzie cena BROAK w przyszłości? Ile będzie wart w latach 2026, 2027, 2028, aż do 2050 roku? Aby uzyskać szczegółowe informacje o prognozach, sprawdź naszą stronę z przewidywaniami cen Broak on Base.

Historia cen Broak on Base

Śledzenie trajektorii cenowej BROAK dostarcza cennych informacji na temat jego wcześniejszych wyników i pomaga inwestorom zrozumieć czynniki wpływające na jego wartość w czasie. Zrozumienie tych historycznych wzorców może dostarczyć cennego kontekstu do oceny potencjalnej przyszłej trajektorii BROAK. Aby sprawdzić szczegółową historię cen, przejdź do naszej strony historii cen Broak on Base.

Tokenomika Broak on Base (BROAK)

Zrozumienie tokenomiki Broak on Base (BROAK) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena BROAKjuż teraz!

Jak kupić Broak on Base (BROAK)

Szukasz jak kupić Broak on Base? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Broak on Base na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

BROAK na lokalne waluty

1 BROAK do VND ₫ 140.78525 1 BROAK do AUD A$ 0.008239 1 BROAK do GBP £ 0.003959 1 BROAK do EUR € 0.004601 1 BROAK do USD $ 0.00535 1 BROAK do MYR RM 0.0227375 1 BROAK do TRY ₺ 0.212181 1 BROAK do JPY ¥ 0.777355 1 BROAK do RUB ₽ 0.417835 1 BROAK do INR ₹ 0.4633635 1 BROAK do IDR Rp 87.704904 1 BROAK do KRW ₩ 7.308742 1 BROAK do PHP ₱ 0.3061805 1 BROAK do EGP £E. 0.271031 1 BROAK do BRL R$ 0.0293715 1 BROAK do CAD C$ 0.007276 1 BROAK do BDT ৳ 0.653663 1 BROAK do NGN ₦ 8.281693 1 BROAK do UAH ₴ 0.2231485 1 BROAK do VES Bs 0.5457 1 BROAK do PKR Rs 1.516404 1 BROAK do KZT ₸ 2.782107 1 BROAK do THB ฿ 0.175587 1 BROAK do TWD NT$ 0.1578785 1 BROAK do AED د.إ 0.0196345 1 BROAK do CHF Fr 0.0043335 1 BROAK do HKD HK$ 0.041944 1 BROAK do MAD .د.م 0.0489525 1 BROAK do MXN $ 0.1017035

Zasoby Broak on Base

Aby lepiej zrozumieć Broak on Base, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Broak on Base Jaka jest dzisiejsza cena Broak on Base (BROAK)? Bieżąca cena Broak on Base (BROAK) wynosi 0.00535 USD . Jaka jest kapitalizacja rynkowa Broak on Base (BROAK)? Aktualna kapitalizacja rynkowa Broak on Base wynosi -- USD . Oblicza się to, mnożąc bieżącą podaż BROAK przez jej aktualną cenę rynkową 0.00535 USD . Jaka jest podaż w obiegu Broak on Base (BROAK)? Bieżąca podaż w obiegu Broak on Base (BROAK) wynosi -- USD . Jaka była najwyższa cena Broak on Base (BROAK)? Na dzień 2025-06-20 najwyższa cena Broak on Base (BROAK) wynosi 0.01515 USD . Jaki jest 24-godzinny wolumen obrotu Broak on Base (BROAK)? 24-godzinny wolumen obrotu Broak on Base (BROAK) wynosi $ 26.13K USD . Możesz odkryć więcej tokenów do handlu na MEXC i sprawdzić ich 24-godzinny wolumen obrotu.

