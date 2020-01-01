Tokenomika BRLN (BRLN) Odkryj kluczowe informacje o BRLN (BRLN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o BRLN (BRLN) Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x3a872ae95f645acdd17db8aa961f4d39e0f5bc39 Kup BRLN teraz!

Tokenomika i analiza cenowa BRLN (BRLN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla BRLN (BRLN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: -- -- -- Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): -- -- -- Historyczne maksimum: $ 0.046004 $ 0.046004 $ 0.046004 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 0.000432 $ 0.000432 $ 0.000432 Dowiedz się więcej o cenie BRLN (BRLN)

Tokenomika BRLN (BRLN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki BRLN (BRLN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BRLN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BRLN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBRLN tokenomikę, poznaj cenę tokena BRLNna żywo!

