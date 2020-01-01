Tokenomika BRETT (BRETTETH) Odkryj kluczowe informacje o BRETT (BRETTETH), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o BRETT (BRETTETH) Brett (BRETT) is a deflationary memecoin launched on the Ethereum blockchain in July 2023. Inspired by Matt Furie's comic book series "Boy's Club," featuring the iconic Pepe the Frog and his friends, Brett aims to capitalize on the viral popularity of meme coins like Pepe and Dogecoin. Brett (BRETT) is a deflationary memecoin launched on the Ethereum blockchain in July 2023. Inspired by Matt Furie's comic book series "Boy's Club," featuring the iconic Pepe the Frog and his friends, Brett aims to capitalize on the viral popularity of meme coins like Pepe and Dogecoin. Oficjalna strona internetowa: https://brettcoineth.vip/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x240d6faf8c3b1a7394e371792a3bf9d28dd65515 Kup BRETTETH teraz!

Tokenomika i analiza cenowa BRETT (BRETTETH) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla BRETT (BRETTETH), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 4.62M $ 4.62M $ 4.62M Całkowita podaż: $ 69.42M $ 69.42M $ 69.42M Podaż w obiegu: $ 69.42M $ 69.42M $ 69.42M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 4.62M $ 4.62M $ 4.62M Historyczne maksimum: $ 0.6189 $ 0.6189 $ 0.6189 Historyczne minimum: $ 0.02321213882810643 $ 0.02321213882810643 $ 0.02321213882810643 Aktualna cena: $ 0.0666 $ 0.0666 $ 0.0666 Dowiedz się więcej o cenie BRETT (BRETTETH)

Tokenomika BRETT (BRETTETH): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki BRETT (BRETTETH) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BRETTETH, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BRETTETH. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBRETTETH tokenomikę, poznaj cenę tokena BRETTETHna żywo!

Jak kupić BRETTETH Chcesz dodać BRETT (BRETTETH) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu BRETTETH, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować BRETTETH na MEXC już teraz!

Historia ceny BRETT (BRETTETH) Analiza historii ceny BRETTETH pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny BRETTETH już teraz!

Prognoza ceny BRETTETH Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BRETTETH? Nasza strona z prognozami cen BRETTETH łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BRETTETH już teraz!

