Informacje o Spookyswap (BOO) SpookySwap is an automated market-making (AMM) decentralized exchange (DEX) for the Fantom Opera network. Different from other DEXs, we're invested in building a strong foundation with our BOO token as a governance token, diverse farms, a built in bridge, built in limit orders and user-centered service. Oficjalna strona internetowa: https://spooky.fi Biała księga: https://docs.spookyswap.finance/ Block Explorer: https://sonicscan.org/token/0x7a0c53f7eb34c5bc8b01691723669ada9d6cb384

Tokenomika i analiza cenowa Spookyswap (BOO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Spookyswap (BOO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.03M Całkowita podaż: $ 9.39M Podaż w obiegu: $ 9.39M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.50M Historyczne maksimum: $ 40.18 Historyczne minimum: $ 0.250611104420171 Aktualna cena: $ 0.10966

Tokenomika Spookyswap (BOO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Spookyswap (BOO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BOO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BOO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBOO tokenomikę, poznaj cenę tokena BOOna żywo!

Jak kupić BOO Chcesz dodać Spookyswap (BOO) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu BOO, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować BOO na MEXC już teraz!

Historia ceny Spookyswap (BOO) Analiza historii ceny BOO pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny BOO już teraz!

Prognoza ceny BOO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BOO? Nasza strona z prognozami cen BOO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BOO już teraz!

