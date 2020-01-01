Tokenomika Build On BNB (BOBBSC) Odkryj kluczowe informacje o Build On BNB (BOBBSC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Build On BNB (BOBBSC) build on BNB build on BNB Oficjalna strona internetowa: https://buildonbnbbob.com/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x51363f073b1e4920fda7aa9e9d84ba97ede1560e#balances Kup BOBBSC teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Build On BNB (BOBBSC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Build On BNB (BOBBSC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 18.74M $ 18.74M $ 18.74M Całkowita podaż: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T Podaż w obiegu: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 18.74M $ 18.74M $ 18.74M Historyczne maksimum: $ 0.000000159332 $ 0.000000159332 $ 0.000000159332 Historyczne minimum: $ 0.000000000008060386 $ 0.000000000008060386 $ 0.000000000008060386 Aktualna cena: $ 0.000000044537 $ 0.000000044537 $ 0.000000044537 Dowiedz się więcej o cenie Build On BNB (BOBBSC)

Tokenomika Build On BNB (BOBBSC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Build On BNB (BOBBSC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BOBBSC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BOBBSC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBOBBSC tokenomikę, poznaj cenę tokena BOBBSCna żywo!

Jak kupić BOBBSC Chcesz dodać Build On BNB (BOBBSC) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu BOBBSC, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować BOBBSC na MEXC już teraz!

Historia ceny Build On BNB (BOBBSC) Analiza historii ceny BOBBSC pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny BOBBSC już teraz!

Prognoza ceny BOBBSC Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BOBBSC? Nasza strona z prognozami cen BOBBSC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BOBBSC już teraz!

