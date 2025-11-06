GiełdaDEX+
Aktualna cena Pacu Jalur to 0.0001539 USD. Śledź aktualizacje cen BOATKID do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BOATKID łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o BOATKID

Informacje o cenie BOATKID

Czym jest BOATKID

Tokenomika BOATKID

Prognoza cen BOATKID

Historia BOATKID

Przewodnik zakupowy BOATKID

Przelicznik BOATKID-fiat

BOATKID na spot

Logo Pacu Jalur

Cena Pacu Jalur(BOATKID)

Aktualna cena 1 BOATKID do USD:

$0.0001539
$0.0001539$0.0001539
+5.41%1D
USD
Pacu Jalur (BOATKID) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:14:00 (UTC+8)

Informacje o cenie Pacu Jalur (BOATKID) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.0001373
$ 0.0001373$ 0.0001373
Minimum 24h
$ 0.0001539
$ 0.0001539$ 0.0001539
Maksimum 24h

$ 0.0001373
$ 0.0001373$ 0.0001373

$ 0.0001539
$ 0.0001539$ 0.0001539

--
----

--
----

0.00%

+5.41%

-28.59%

-28.59%

Aktualna cena Pacu Jalur (BOATKID) wynosi $ 0.0001539. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BOATKID wahał się między $ 0.0001373 a $ 0.0001539, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BOATKID w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BOATKID zmieniły się o 0.00% w ciągu ostatniej godziny, o +5.41% w ciągu 24 godzin i o -28.59% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Pacu Jalur (BOATKID)

--
----

$ 21.92
$ 21.92$ 21.92

$ 153.55K
$ 153.55K$ 153.55K

--
----

997,735,729
997,735,729 997,735,729

SOL

Obecna kapitalizacja rynkowa Pacu Jalur wynosi --, przy $ 21.92 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BOATKID w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży 997735729. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 153.55K.

Historia ceny Pacu Jalur (BOATKID) – USD

Śledź zmiany ceny Pacu Jalur dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.000007899+5.41%
30 Dni$ -0.0007677-83.31%
60 dni$ -0.0009439-85.99%
90 dni$ -0.0013361-89.68%
Dzisiejsza zmiana ceny Pacu Jalur

DziśBOATKID odnotował zmianę $ +0.000007899 (+5.41%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Pacu Jalur

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.0007677 (-83.31%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Pacu Jalur

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę BOATKID o $ -0.0009439(-85.99%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Pacu Jalur

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.0013361 (-89.68%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Pacu Jalur (BOATKID)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Pacu Jalur.

Co to jest Pacu Jalur (BOATKID)

Join the dance. Farm the aura. #BoatKid

Pacu Jalur jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Pacu Jalur. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu BOATKID, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Pacu Jalur na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Pacu Jalur będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Pacu Jalur (w USD)

Jaka będzie wartość Pacu Jalur (BOATKID) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Pacu Jalur (BOATKID) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Pacu Jalur.

Sprawdź teraz prognozę ceny Pacu Jalur!

Tokenomika Pacu Jalur (BOATKID)

Zrozumienie tokenomiki Pacu Jalur (BOATKID) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena BOATKIDjuż teraz!

Jak kupić Pacu Jalur (BOATKID)

Szukasz jak kupić Pacu Jalur? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Pacu Jalur na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

BOATKID na lokalne waluty

Zasoby Pacu Jalur

Aby lepiej zrozumieć Pacu Jalur, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Pacu Jalur

Jaka jest dziś wartość Pacu Jalur (BOATKID)?
Aktualna cena BOATKID w USD wynosi 0.0001539USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena BOATKID do USD?
Aktualna cena BOATKID w USD wynosi $ 0.0001539. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Pacu Jalur?
Kapitalizacja rynkowa dla BOATKID wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż BOATKID w obiegu?
W obiegu BOATKID znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) BOATKID?
BOATKID osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla BOATKID?
BOATKID zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu BOATKID?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla BOATKID wynosi $ 21.92 USD.
Czy w tym roku BOATKID pójdzie wyżej?
BOATKID może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny BOATKID, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:14:00 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Pacu Jalur (BOATKID)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

