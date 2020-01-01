Tokenomika TaskBunny (BNY) Odkryj kluczowe informacje o TaskBunny (BNY), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o TaskBunny (BNY) TaskBunny is an innovative project that introduces the concept of Proof of Post (PoP) as a new way to reward users for their social media activity. The reward is given in the form of its own cryptocurrency called BNY, which is issued on the Base network. This ensures that all rewards, once distributed, are verifiable and securely recorded on the blockchain. Oficjalna strona internetowa: https://taskbunny.io/ Biała księga: https://bny-site-images.s3.amazonaws.com/Whitepaper.pdf Block Explorer: https://basescan.org/token/0x6009e7CD237087e6d7570990e8bDac09C3E182B0

Tokenomika i analiza cenowa TaskBunny (BNY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla TaskBunny (BNY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 900.00M $ 900.00M $ 900.00M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.89M $ 1.89M $ 1.89M Historyczne maksimum: $ 0.05999 $ 0.05999 $ 0.05999 Historyczne minimum: $ 0.001947120717278614 $ 0.001947120717278614 $ 0.001947120717278614 Aktualna cena: $ 0.0021 $ 0.0021 $ 0.0021 Dowiedz się więcej o cenie TaskBunny (BNY)

Tokenomika TaskBunny (BNY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki TaskBunny (BNY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BNY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BNY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBNY tokenomikę, poznaj cenę tokena BNYna żywo!

Historia ceny TaskBunny (BNY) Analiza historii ceny BNY pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny BNY Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BNY? Nasza strona z prognozami cen BNY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

