Tokenomika Blocery (BLY) Odkryj kluczowe informacje o Blocery (BLY), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Blocery (BLY) Blocery Token (BLY), a utility token, is used as a medium of motivation to participate and enhance economic activities within the Blocery Food Supply Chain Ecosystem, including Supply Chain Finance. BLY Token can be used as means of all transactions and contracts, including data provision, payment for data usage, dispute mediation, and guarantees for contract fulfilment, within the Blocery Ecosystem. Oficjalna strona internetowa: http://blocery.io/ Biała księga: https://drive.google.com/open?id=1wsX-IVEqNpTUvgbsEh9R-CVBjOiNQluY Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xf8aD7dFe656188A23e89da09506Adf7ad9290D5d Kup BLY teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Blocery (BLY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Blocery (BLY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 3.70M $ 3.70M $ 3.70M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 975.00M $ 975.00M $ 975.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 3.80M $ 3.80M $ 3.80M Historyczne maksimum: $ 1.50142 $ 1.50142 $ 1.50142 Historyczne minimum: $ 0.002898288580552685 $ 0.002898288580552685 $ 0.002898288580552685 Aktualna cena: $ 0.003799 $ 0.003799 $ 0.003799 Dowiedz się więcej o cenie Blocery (BLY)

Tokenomika Blocery (BLY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Blocery (BLY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BLY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BLY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBLY tokenomikę, poznaj cenę tokena BLYna żywo!

Jak kupić BLY Chcesz dodać Blocery (BLY) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu BLY, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować BLY na MEXC już teraz!

Historia ceny Blocery (BLY) Analiza historii ceny BLY pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny BLY już teraz!

Prognoza ceny BLY Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BLY? Nasza strona z prognozami cen BLY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BLY już teraz!

