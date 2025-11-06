GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Bluwhale Points to 0.002677 USD. Śledź aktualizacje cen BLUP do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BLUP łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Bluwhale Points to 0.002677 USD. Śledź aktualizacje cen BLUP do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BLUP łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o BLUP

Informacje o cenie BLUP

Czym jest BLUP

Biała księga BLUP

Oficjalna strona internetowa BLUP

Tokenomika BLUP

Prognoza cen BLUP

Historia BLUP

Przewodnik zakupowy BLUP

Przelicznik BLUP-fiat

BLUP na spot

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Bluwhale Points

Cena Bluwhale Points(BLUP)

Aktualna cena 1 BLUP do USD:

$0.002677
$0.002677$0.002677
-20.08%1D
USD
Bluwhale Points (BLUP) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:13:31 (UTC+8)

Informacje o cenie Bluwhale Points (BLUP) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00125
$ 0.00125$ 0.00125
Minimum 24h
$ 0.00335
$ 0.00335$ 0.00335
Maksimum 24h

$ 0.00125
$ 0.00125$ 0.00125

$ 0.00335
$ 0.00335$ 0.00335

--
----

--
----

-0.12%

-20.08%

+88.12%

+88.12%

Aktualna cena Bluwhale Points (BLUP) wynosi $ 0.002677. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BLUP wahał się między $ 0.00125 a $ 0.00335, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BLUP w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BLUP zmieniły się o -0.12% w ciągu ostatniej godziny, o -20.08% w ciągu 24 godzin i o +88.12% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Bluwhale Points (BLUP)

--
----

$ 17.93
$ 17.93$ 17.93

$ 2.68M
$ 2.68M$ 2.68M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Obecna kapitalizacja rynkowa Bluwhale Points wynosi --, przy $ 17.93 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BLUP w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży 1000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 2.68M.

Historia ceny Bluwhale Points (BLUP) – USD

Śledź zmiany ceny Bluwhale Points dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.0006726-20.08%
30 Dni$ -0.000566-17.46%
60 dni$ -0.00172-39.12%
90 dni$ +0.000177+7.08%
Dzisiejsza zmiana ceny Bluwhale Points

DziśBLUP odnotował zmianę $ -0.0006726 (-20.08%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Bluwhale Points

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.000566 (-17.46%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Bluwhale Points

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę BLUP o $ -0.00172(-39.12%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Bluwhale Points

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +0.000177 (+7.08%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Bluwhale Points (BLUP)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Bluwhale Points.

Co to jest Bluwhale Points (BLUP)

BluWhale is Web3’s Intelligence Layer that powers smart applications, AI agents and models through resource orchestration leveraging a model context protocol for scaling on-chain. Over the past years, Bluwhale has grown its AI network (two-sided marketplace) to 4780 enterprise accounts and 3,500,000+ unique wallets as well as processed 800M+ wallets into an universal graph structure across 37 chains. While the Graph, OriginTrail and MindNetwork designed similar infrastructure, their scalability for AI is heavily limited by the number and speed of nodes subgraphs can mint and operate.

Bluwhale Points jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Bluwhale Points. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu BLUP, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Bluwhale Points na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Bluwhale Points będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Bluwhale Points (w USD)

Jaka będzie wartość Bluwhale Points (BLUP) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Bluwhale Points (BLUP) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Bluwhale Points.

Sprawdź teraz prognozę ceny Bluwhale Points!

Tokenomika Bluwhale Points (BLUP)

Zrozumienie tokenomiki Bluwhale Points (BLUP) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena BLUPjuż teraz!

Jak kupić Bluwhale Points (BLUP)

Szukasz jak kupić Bluwhale Points? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Bluwhale Points na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

BLUP na lokalne waluty

1 Bluwhale Points(BLUP) do VND
70.445255
1 Bluwhale Points(BLUP) do AUD
A$0.00409581
1 Bluwhale Points(BLUP) do GBP
0.00203452
1 Bluwhale Points(BLUP) do EUR
0.00230222
1 Bluwhale Points(BLUP) do USD
$0.002677
1 Bluwhale Points(BLUP) do MYR
RM0.01121663
1 Bluwhale Points(BLUP) do TRY
0.11272847
1 Bluwhale Points(BLUP) do JPY
¥0.409581
1 Bluwhale Points(BLUP) do ARS
ARS$3.88531749
1 Bluwhale Points(BLUP) do RUB
0.21774718
1 Bluwhale Points(BLUP) do INR
0.23704835
1 Bluwhale Points(BLUP) do IDR
Rp44.61664882
1 Bluwhale Points(BLUP) do PHP
0.15708636
1 Bluwhale Points(BLUP) do EGP
￡E.0.1268898
1 Bluwhale Points(BLUP) do BRL
R$0.01434872
1 Bluwhale Points(BLUP) do CAD
C$0.00377457
1 Bluwhale Points(BLUP) do BDT
0.32621922
1 Bluwhale Points(BLUP) do NGN
3.862911
1 Bluwhale Points(BLUP) do COP
$10.335897
1 Bluwhale Points(BLUP) do ZAR
R.0.04663334
1 Bluwhale Points(BLUP) do UAH
0.11259462
1 Bluwhale Points(BLUP) do TZS
T.Sh.6.577389
1 Bluwhale Points(BLUP) do VES
Bs0.596971
1 Bluwhale Points(BLUP) do CLP
$2.527088
1 Bluwhale Points(BLUP) do PKR
Rs0.75662728
1 Bluwhale Points(BLUP) do KZT
1.40598717
1 Bluwhale Points(BLUP) do THB
฿0.08684188
1 Bluwhale Points(BLUP) do TWD
NT$0.0827193
1 Bluwhale Points(BLUP) do AED
د.إ0.00982459
1 Bluwhale Points(BLUP) do CHF
Fr0.0021416
1 Bluwhale Points(BLUP) do HKD
HK$0.02080029
1 Bluwhale Points(BLUP) do AMD
֏1.02408635
1 Bluwhale Points(BLUP) do MAD
.د.م0.02492287
1 Bluwhale Points(BLUP) do MXN
$0.0497922
1 Bluwhale Points(BLUP) do SAR
ريال0.01003875
1 Bluwhale Points(BLUP) do ETB
Br0.41043764
1 Bluwhale Points(BLUP) do KES
KSh0.34597548
1 Bluwhale Points(BLUP) do JOD
د.أ0.001897993
1 Bluwhale Points(BLUP) do PLN
0.00987813
1 Bluwhale Points(BLUP) do RON
лв0.01183234
1 Bluwhale Points(BLUP) do SEK
kr0.02556535
1 Bluwhale Points(BLUP) do BGN
лв0.0045509
1 Bluwhale Points(BLUP) do HUF
Ft0.90073019
1 Bluwhale Points(BLUP) do CZK
0.05672563
1 Bluwhale Points(BLUP) do KWD
د.ك0.000821839
1 Bluwhale Points(BLUP) do ILS
0.00870025
1 Bluwhale Points(BLUP) do BOB
Bs0.0184713
1 Bluwhale Points(BLUP) do AZN
0.0045509
1 Bluwhale Points(BLUP) do TJS
SM0.02476225
1 Bluwhale Points(BLUP) do GEL
0.00725467
1 Bluwhale Points(BLUP) do AOA
Kz2.45146275
1 Bluwhale Points(BLUP) do BHD
.د.ب0.001009229
1 Bluwhale Points(BLUP) do BMD
$0.002677
1 Bluwhale Points(BLUP) do DKK
kr0.01737373
1 Bluwhale Points(BLUP) do HNL
L0.07056572
1 Bluwhale Points(BLUP) do MUR
0.12319554
1 Bluwhale Points(BLUP) do NAD
$0.0465798
1 Bluwhale Points(BLUP) do NOK
kr0.0273054
1 Bluwhale Points(BLUP) do NZD
$0.00471152
1 Bluwhale Points(BLUP) do PAB
B/.0.002677
1 Bluwhale Points(BLUP) do PGK
K0.01137725
1 Bluwhale Points(BLUP) do QAR
ر.ق0.00974428
1 Bluwhale Points(BLUP) do RSD
дин.0.27283984
1 Bluwhale Points(BLUP) do UZS
soʻm31.86904252
1 Bluwhale Points(BLUP) do ALL
L0.22497508
1 Bluwhale Points(BLUP) do ANG
ƒ0.00479183
1 Bluwhale Points(BLUP) do AWG
ƒ0.0048186
1 Bluwhale Points(BLUP) do BBD
$0.005354
1 Bluwhale Points(BLUP) do BAM
KM0.0045509
1 Bluwhale Points(BLUP) do BIF
Fr7.894473
1 Bluwhale Points(BLUP) do BND
$0.0034801
1 Bluwhale Points(BLUP) do BSD
$0.002677
1 Bluwhale Points(BLUP) do JMD
$0.43086315
1 Bluwhale Points(BLUP) do KHR
10.75099262
1 Bluwhale Points(BLUP) do KMF
Fr1.140402
1 Bluwhale Points(BLUP) do LAK
58.19565101
1 Bluwhale Points(BLUP) do LKR
රු0.81538743
1 Bluwhale Points(BLUP) do MDL
L0.04564285
1 Bluwhale Points(BLUP) do MGA
Ar12.0585465
1 Bluwhale Points(BLUP) do MOP
P0.021416
1 Bluwhale Points(BLUP) do MVR
0.0412258
1 Bluwhale Points(BLUP) do MWK
MK4.64756647
1 Bluwhale Points(BLUP) do MZN
MT0.17119415
1 Bluwhale Points(BLUP) do NPR
रु0.37997338
1 Bluwhale Points(BLUP) do PYG
18.985284
1 Bluwhale Points(BLUP) do RWF
Fr3.889681
1 Bluwhale Points(BLUP) do SBD
$0.02200494
1 Bluwhale Points(BLUP) do SCR
0.03670167
1 Bluwhale Points(BLUP) do SRD
$0.10319835
1 Bluwhale Points(BLUP) do SVC
$0.02339698
1 Bluwhale Points(BLUP) do SZL
L0.04674042
1 Bluwhale Points(BLUP) do TMT
m0.0093695
1 Bluwhale Points(BLUP) do TND
د.ت0.007931951
1 Bluwhale Points(BLUP) do TTD
$0.01812329
1 Bluwhale Points(BLUP) do UGX
Sh9.358792
1 Bluwhale Points(BLUP) do XAF
Fr1.52589
1 Bluwhale Points(BLUP) do XCD
$0.0072279
1 Bluwhale Points(BLUP) do XOF
Fr1.52589
1 Bluwhale Points(BLUP) do XPF
Fr0.275731
1 Bluwhale Points(BLUP) do BWP
P0.03611273
1 Bluwhale Points(BLUP) do BZD
$0.00538077
1 Bluwhale Points(BLUP) do CVE
$0.25728647
1 Bluwhale Points(BLUP) do DJF
Fr0.473829
1 Bluwhale Points(BLUP) do DOP
$0.17180986
1 Bluwhale Points(BLUP) do DZD
د.ج0.34996421
1 Bluwhale Points(BLUP) do FJD
$0.00610356
1 Bluwhale Points(BLUP) do GNF
Fr23.276515
1 Bluwhale Points(BLUP) do GTQ
Q0.02050582
1 Bluwhale Points(BLUP) do GYD
$0.55992132
1 Bluwhale Points(BLUP) do ISK
kr0.339979

Zasoby Bluwhale Points

Aby lepiej zrozumieć Bluwhale Points, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa Bluwhale Points
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Bluwhale Points

Jaka jest dziś wartość Bluwhale Points (BLUP)?
Aktualna cena BLUP w USD wynosi 0.002677USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena BLUP do USD?
Aktualna cena BLUP w USD wynosi $ 0.002677. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Bluwhale Points?
Kapitalizacja rynkowa dla BLUP wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż BLUP w obiegu?
W obiegu BLUP znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) BLUP?
BLUP osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla BLUP?
BLUP zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu BLUP?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla BLUP wynosi $ 17.93 USD.
Czy w tym roku BLUP pójdzie wyżej?
BLUP może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny BLUP, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:13:31 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Bluwhale Points (BLUP)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator BLUP do USD

Kwota

BLUP
BLUP
USD
USD

1 BLUP = 0.002677 USD

Handluj BLUP

BLUP/USDT
$0.002677
$0.002677$0.002677
-0.11%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,216.93
$103,216.93$103,216.93

-0.49%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,390.84
$3,390.84$3,390.84

-0.22%

Logo Solana

Solana

SOL

$160.60
$160.60$160.60

+0.04%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.81
$1,477.81$1,477.81

+0.12%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,216.93
$103,216.93$103,216.93

-0.49%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,390.84
$3,390.84$3,390.84

-0.22%

Logo Solana

Solana

SOL

$160.60
$160.60$160.60

+0.04%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3296
$2.3296$2.3296

+2.33%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0590
$1.0590$1.0590

-2.41%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03716
$0.03716$0.03716

+48.64%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00431
$0.00431$0.00431

-42.53%

Logo Backstage

Backstage

BKS

$0.00664
$0.00664$0.00664

+2.15%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000011692
$0.000011692$0.000011692

+519.27%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000598
$0.0000000598$0.0000000598

+296.02%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.1875
$0.1875$0.1875

+275.00%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.5893
$1.5893$1.5893

+95.91%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01850
$0.01850$0.01850

+48.00%