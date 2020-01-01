Tokenomika BlueMove (BLUEMOVE) Odkryj kluczowe informacje o BlueMove (BLUEMOVE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o BlueMove (BLUEMOVE) BlueMove is a remarkable super app built on the Aptos and Sui blockchains, providing users with an NFT launchpad, marketplace, and DEX, all on one platform. It offers full functionality and a seamless web and mobile experience, making it an excellent choice for traders and developers. BlueMove is a remarkable super app built on the Aptos and Sui blockchains, providing users with an NFT launchpad, marketplace, and DEX, all on one platform. It offers full functionality and a seamless web and mobile experience, making it an excellent choice for traders and developers. Oficjalna strona internetowa: https://bluemove.net/ Biała księga: https://docs.bluemove.net/docs/welcome-to-bluemove Block Explorer: https://aptoscan.com/coin/0x27fafcc4e39daac97556af8a803dbb52bcb03f0821898dc845ac54225b9793eb::move_coin::MoveCoin Kup BLUEMOVE teraz!

Tokenomika i analiza cenowa BlueMove (BLUEMOVE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla BlueMove (BLUEMOVE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 580.94K $ 580.94K $ 580.94K Całkowita podaż: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Podaż w obiegu: $ 217.50M $ 217.50M $ 217.50M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 801.30K $ 801.30K $ 801.30K Historyczne maksimum: $ 0.1889 $ 0.1889 $ 0.1889 Historyczne minimum: $ 0.002613992962751574 $ 0.002613992962751574 $ 0.002613992962751574 Aktualna cena: $ 0.002671 $ 0.002671 $ 0.002671 Dowiedz się więcej o cenie BlueMove (BLUEMOVE)

Tokenomika BlueMove (BLUEMOVE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki BlueMove (BLUEMOVE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BLUEMOVE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BLUEMOVE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBLUEMOVE tokenomikę, poznaj cenę tokena BLUEMOVEna żywo!

Jak kupić BLUEMOVE Chcesz dodać BlueMove (BLUEMOVE) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu BLUEMOVE, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować BLUEMOVE na MEXC już teraz!

Historia ceny BlueMove (BLUEMOVE) Analiza historii ceny BLUEMOVE pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny BLUEMOVE już teraz!

Prognoza ceny BLUEMOVE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BLUEMOVE? Nasza strona z prognozami cen BLUEMOVE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BLUEMOVE już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!