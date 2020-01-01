Tokenomika Bit Ultra (BLT) Odkryj kluczowe informacje o Bit Ultra (BLT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Bit Ultra (BLT) Bit Ultra is revolutionizing global finance by bridging the gap between traditional asset management and blockchain technology through innovative Real World Asset (RWA) tokenization. Bit Ultra is revolutionizing global finance by bridging the gap between traditional asset management and blockchain technology through innovative Real World Asset (RWA) tokenization. Oficjalna strona internetowa: https://bit-ultra.com/ Biała księga: https://jumpshare.com/v/vKdP4hUWYsO2s9zNRrRy Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xB95462682257e272E7D32c4214A3197a3B7cCf5e Kup BLT teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Bit Ultra (BLT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Bit Ultra (BLT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: $ 2.10B $ 2.10B $ 2.10B Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 4.86M $ 4.86M $ 4.86M Historyczne maksimum: $ 0.094735 $ 0.094735 $ 0.094735 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 0.002316 $ 0.002316 $ 0.002316 Dowiedz się więcej o cenie Bit Ultra (BLT)

Tokenomika Bit Ultra (BLT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Bit Ultra (BLT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BLT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BLT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBLT tokenomikę, poznaj cenę tokena BLTna żywo!

Historia ceny Bit Ultra (BLT) Analiza historii ceny BLT pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny BLT już teraz!

Prognoza ceny BLT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BLT? Nasza strona z prognozami cen BLT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BLT już teraz!

