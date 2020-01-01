Tokenomika BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) Odkryj kluczowe informacje o BOSS FIGHTERS (BFTOKEN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) BOSS FIGHTERS is a fast paced multiplayer action game blending Web2 accessibility with Web3 ownership. One player controls a giant Boss, while others team up as Fighters in fun & chaotic battles. BOSS FIGHTERS is a fast paced multiplayer action game blending Web2 accessibility with Web3 ownership. One player controls a giant Boss, while others team up as Fighters in fun & chaotic battles. Oficjalna strona internetowa: https://bossfighters.game/ Biała księga: https://wiki.bossfighters.game/ Block Explorer: https://etherscan.io/address/0x9B784F7Fd6C888463666eb2c05AA6E61628E06B2 Kup BFTOKEN teraz!

Tokenomika i analiza cenowa BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla BOSS FIGHTERS (BFTOKEN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 60.35K $ 60.35K $ 60.35K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 106.63M $ 106.63M $ 106.63M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 566.00K $ 566.00K $ 566.00K Historyczne maksimum: $ 0.085 $ 0.085 $ 0.085 Historyczne minimum: $ 0.000493133789044952 $ 0.000493133789044952 $ 0.000493133789044952 Aktualna cena: $ 0.000566 $ 0.000566 $ 0.000566 Dowiedz się więcej o cenie BOSS FIGHTERS (BFTOKEN)

Tokenomika BOSS FIGHTERS (BFTOKEN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BFTOKEN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BFTOKEN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBFTOKEN tokenomikę, poznaj cenę tokena BFTOKENna żywo!

Jak kupić BFTOKEN Chcesz dodać BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu BFTOKEN, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować BFTOKEN na MEXC już teraz!

Historia ceny BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) Analiza historii ceny BFTOKEN pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny BFTOKEN już teraz!

Prognoza ceny BFTOKEN Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BFTOKEN? Nasza strona z prognozami cen BFTOKEN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BFTOKEN już teraz!

