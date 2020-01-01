Tokenomika BENDOG (BENDOG) Odkryj kluczowe informacje o BENDOG (BENDOG), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o BENDOG (BENDOG) The project was created by one of Solana’s earliest advisors and Anatoly’s most trusted source of guidance, BENDOG. The project was created by one of Solana’s earliest advisors and Anatoly’s most trusted source of guidance, BENDOG. Oficjalna strona internetowa: https://benthedog.io Block Explorer: https://solscan.io/token/AHW5N8iqZobTcBepkSJzZ61XtAuSzBDcpxtrLG6KUKPk Kup BENDOG teraz!

Tokenomika i analiza cenowa BENDOG (BENDOG) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla BENDOG (BENDOG), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 370.22K $ 370.22K $ 370.22K Całkowita podaż: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Podaż w obiegu: $ 999.78M $ 999.78M $ 999.78M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 370.30K $ 370.30K $ 370.30K Historyczne maksimum: $ 0.078811 $ 0.078811 $ 0.078811 Historyczne minimum: $ 0.000297060419298825 $ 0.000297060419298825 $ 0.000297060419298825 Aktualna cena: $ 0.0003703 $ 0.0003703 $ 0.0003703 Dowiedz się więcej o cenie BENDOG (BENDOG)

Tokenomika BENDOG (BENDOG): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki BENDOG (BENDOG) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BENDOG, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BENDOG. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBENDOG tokenomikę, poznaj cenę tokena BENDOGna żywo!

