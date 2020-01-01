Tokenomika BoredDragon (BDT) Odkryj kluczowe informacje o BoredDragon (BDT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o BoredDragon (BDT) Bored Dragon is more than just a game—it's a cozy, social experience where players unwind, nurture adorable dragons, and connect with a warm global community. Designed for those seeking a laid-back and creative escape, the game encourages collaboration, shared activities, and stress-free fun. Whether raising your dragon, decorating your space, or bonding with friends, Bored Dragon offers a charming mix of relaxation and social interaction. Oficjalna strona internetowa: https://www.boreddragonz.com/ Biała księga: https://boreddragon.gitbook.io/boreddragon

Tokenomika i analiza cenowa BoredDragon (BDT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla BoredDragon (BDT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 24.30M $ 24.30M $ 24.30M Historyczne maksimum: $ 29.770758 $ 29.770758 $ 29.770758 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 0.0243 $ 0.0243 $ 0.0243 Dowiedz się więcej o cenie BoredDragon (BDT)

Tokenomika BoredDragon (BDT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki BoredDragon (BDT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BDT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BDT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBDT tokenomikę, poznaj cenę tokena BDTna żywo!

Jak kupić BDT Chcesz dodać BoredDragon (BDT) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu BDT, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować BDT na MEXC już teraz!

Historia ceny BoredDragon (BDT) Analiza historii ceny BDT pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny BDT już teraz!

Prognoza ceny BDT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BDT? Nasza strona z prognozami cen BDT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BDT już teraz!

