Tokenomika BBSNEK (BBSNEK)

Odkryj kluczowe informacje o BBSNEK (BBSNEK), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-25 04:46:59 (UTC+8)
Tokenomika i analiza cenowa BBSNEK (BBSNEK)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla BBSNEK (BBSNEK), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Całkowita podaż:
$ 69.70B
$ 69.70B$ 69.70B
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 975.80K
$ 975.80K$ 975.80K
Historyczne maksimum:
$ 0.00006654
$ 0.00006654$ 0.00006654
Aktualna cena:
$ 0.000014
$ 0.000014$ 0.000014

Informacje o BBSNEK (BBSNEK)

Welcome to BabySnek, the innovative memecoin project that integrates real-world assets into the blockchain world. Our goal is to make crypto accessible to everyone by connecting physical objects with cryptocurrencies. Discover how our unique 'Proof of Possession' mechanism bridges the digital and physical worlds, creating new opportunities for investment and growth.

Oficjalna strona internetowa:
https://babysnek.io/
Biała księga:
https://babysnek.io/Whitepaper_Rev._5.pdf
Block Explorer:
https://cardanoscan.io/token/7507734918533b3b896241b4704f3d4ce805256b01da6fcede43043642616279534e454b

Tokenomika BBSNEK (BBSNEK): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki BBSNEK (BBSNEK) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów BBSNEK, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów BBSNEK.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszBBSNEK tokenomikę, poznaj cenę tokena BBSNEKna żywo!

Historia ceny BBSNEK (BBSNEK)

Analiza historii ceny BBSNEK pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny BBSNEK

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BBSNEK? Nasza strona z prognozami cen BBSNEK łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

