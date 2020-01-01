Tokenomika Based Pepe (BASEDPEPE) Odkryj kluczowe informacje o Based Pepe (BASEDPEPE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Based Pepe (BASEDPEPE) Based Pepe is a BASE token focused around the iconic Pepe the Frog meme. Based Pepe takes advantage of the speed and low cost of BASE transactions to provide a token for retail audiences who are true fans of the original, canonical Pepe the Frog from Boy's Club, originally created by Matt Furie. Based Pepe is a BASE token focused around the iconic Pepe the Frog meme. Based Pepe takes advantage of the speed and low cost of BASE transactions to provide a token for retail audiences who are true fans of the original, canonical Pepe the Frog from Boy's Club, originally created by Matt Furie. Oficjalna strona internetowa: https://basedpepe.vip/ Biała księga: https://basedpepe.vip/wp-content/uploads/Whitepepe.pdf Block Explorer: https://basescan.org/token/0x52b492a33E447Cdb854c7FC19F1e57E8BfA1777D Kup BASEDPEPE teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Based Pepe (BASEDPEPE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Based Pepe (BASEDPEPE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 9.42M $ 9.42M $ 9.42M Historyczne maksimum: $ 0.00000043997 $ 0.00000043997 $ 0.00000043997 Historyczne minimum: $ 0.000000000091127145 $ 0.000000000091127145 $ 0.000000000091127145 Aktualna cena: $ 0.00000002238 $ 0.00000002238 $ 0.00000002238 Dowiedz się więcej o cenie Based Pepe (BASEDPEPE)

Tokenomika Based Pepe (BASEDPEPE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Based Pepe (BASEDPEPE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BASEDPEPE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BASEDPEPE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBASEDPEPE tokenomikę, poznaj cenę tokena BASEDPEPEna żywo!

