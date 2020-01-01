Tokenomika Baby Swap (BABYSWAP) Odkryj kluczowe informacje o Baby Swap (BABYSWAP), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Baby Swap (BABYSWAP) BabySwap is the best AMM+NFT decentralized exchange for newborn projects on Binance Smart Chain, providing a more friendly trading experience and better project support. BabySwap is the best AMM+NFT decentralized exchange for newborn projects on Binance Smart Chain, providing a more friendly trading experience and better project support. Oficjalna strona internetowa: https://home.babyswap.finance/ Biała księga: https://docs.babyswap.finance/ Block Explorer: https://www.bscscan.com/token/0x53E562b9B7E5E94b81f10e96Ee70Ad06df3D2657 Kup BABYSWAP teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Baby Swap (BABYSWAP) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Baby Swap (BABYSWAP), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 248.42K $ 248.42K $ 248.42K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 620.90M $ 620.90M $ 620.90M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 400.10K $ 400.10K $ 400.10K Historyczne maksimum: $ 4.5 $ 4.5 $ 4.5 Historyczne minimum: $ 0.000282555222021002 $ 0.000282555222021002 $ 0.000282555222021002 Aktualna cena: $ 0.0004001 $ 0.0004001 $ 0.0004001 Dowiedz się więcej o cenie Baby Swap (BABYSWAP)

Tokenomika Baby Swap (BABYSWAP): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Baby Swap (BABYSWAP) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BABYSWAP, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BABYSWAP. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBABYSWAP tokenomikę, poznaj cenę tokena BABYSWAPna żywo!

Jak kupić BABYSWAP Chcesz dodać Baby Swap (BABYSWAP) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu BABYSWAP, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować BABYSWAP na MEXC już teraz!

Historia ceny Baby Swap (BABYSWAP) Analiza historii ceny BABYSWAP pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny BABYSWAP już teraz!

Prognoza ceny BABYSWAP Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BABYSWAP? Nasza strona z prognozami cen BABYSWAP łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BABYSWAP już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!