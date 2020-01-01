Tokenomika ChainAware (AWARE) Odkryj kluczowe informacje o ChainAware (AWARE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o ChainAware (AWARE) ChainAware is an AI-powered platform offering a real-time fraud detector, rug pull alerts, and a Wallet Auditor with a trust score (0-100) to help individual users confidently navigate Web3. By analyzing transaction histories, behavioral patterns, and liquidity pools, it predicts and flags high-risk interactions while also providing a credit score that opens doors to better lending rates and partnership opportunities. ChainAware is an AI-powered platform offering a real-time fraud detector, rug pull alerts, and a Wallet Auditor with a trust score (0-100) to help individual users confidently navigate Web3. By analyzing transaction histories, behavioral patterns, and liquidity pools, it predicts and flags high-risk interactions while also providing a credit score that opens doors to better lending rates and partnership opportunities. Oficjalna strona internetowa: https://ChainAware.ai Biała księga: https://learn.chainaware.ai/how-to-use-chainaware.ai Block Explorer: https://bscscan.com/address/0xcf221109f45854ac52159420c543757fe84c113a Kup AWARE teraz!

Tokenomika i analiza cenowa ChainAware (AWARE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla ChainAware (AWARE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 134.34K $ 134.34K $ 134.34K Całkowita podaż: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 36.83M $ 36.83M $ 36.83M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 364.80K $ 364.80K $ 364.80K Historyczne maksimum: $ 501 $ 501 $ 501 Historyczne minimum: $ 0.003277281748940964 $ 0.003277281748940964 $ 0.003277281748940964 Aktualna cena: $ 0.003648 $ 0.003648 $ 0.003648 Dowiedz się więcej o cenie ChainAware (AWARE)

Tokenomika ChainAware (AWARE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki ChainAware (AWARE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów AWARE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów AWARE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszAWARE tokenomikę, poznaj cenę tokena AWAREna żywo!

Jak kupić AWARE Chcesz dodać ChainAware (AWARE) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu AWARE, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować AWARE na MEXC już teraz!

Historia ceny ChainAware (AWARE) Analiza historii ceny AWARE pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny AWARE już teraz!

Prognoza ceny AWARE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać AWARE? Nasza strona z prognozami cen AWARE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena AWARE już teraz!

