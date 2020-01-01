Tokenomika Aventis AI (AVENTISAI) Odkryj kluczowe informacje o Aventis AI (AVENTISAI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Aventis AI (AVENTISAI) Aventis Metaverse is the first AI-powered decentralized education platform, revolutionizing access to education for users globally, with a strong focus on making executive education affordable and accessible. Aventis Metaverse is the first AI-powered decentralized education platform, revolutionizing access to education for users globally, with a strong focus on making executive education affordable and accessible. Oficjalna strona internetowa: https://www.aventisai.io/ Biała księga: https://aventis.gitbook.io/wp Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xed19b2b301e8a4e18c5dca374a27e7d209ba02c9

Tokenomika i analiza cenowa Aventis AI (AVENTISAI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Aventis AI (AVENTISAI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 68.00K $ 68.00K $ 68.00K Historyczne maksimum: $ 1,000 $ 1,000 $ 1,000 Historyczne minimum: $ 0.002499963585571113 $ 0.002499963585571113 $ 0.002499963585571113 Aktualna cena: $ 0.000068 $ 0.000068 $ 0.000068 Dowiedz się więcej o cenie Aventis AI (AVENTISAI)

Tokenomika Aventis AI (AVENTISAI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Aventis AI (AVENTISAI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów AVENTISAI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów AVENTISAI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszAVENTISAI tokenomikę, poznaj cenę tokena AVENTISAIna żywo!

Historia ceny Aventis AI (AVENTISAI) Analiza historii ceny AVENTISAI pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny AVENTISAI już teraz!

