Aktualna cena AVB wynosi 0.002027 USD. Kapitalizacja rynkowa AVB to 0 USD. Śledź aktualizacje cen AVB do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i wiele więcej!

Więcej informacji o AVB

Informacje o cenie AVB

Czym jest AVB

Oficjalna strona internetowa AVB

Tokenomika AVB

Prognoza cen AVB

Historia AVB

Przewodnik zakupowy AVB

Przelicznik AVB-fiat

AVB na spot

USDT-M Futures AVB

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo AVB

Cena AVB(AVB)

Aktualna cena 1 AVB do USD:

$0.002031
$0.002031
-9.00%1D
USD
AVB (AVB) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-12-05 14:34:16 (UTC+8)

Cena AVB na dziś

Cena bieżąca AVB (AVB) wynosi dziś $ 0.002027, z 9.00% zmianą w ciągu ostatnich 24 godzin. Aktualny współczynnik konwersji AVB na USD wynosi $ 0.002027 za AVB.

AVB zajmuje obecnie pozycję 3812 pod względem kapitalizacji rynkowej, która wynosi $ 0.00, przy podaży w obiegu 0.00 AVB. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs AVB oscylował między $ 0.002012 (minimum) a $ 0.002283 (maksimum). Jego historyczne maksimum wynosi $ 0.07838687215106645, podczas gdy historyczne minimum to $ 0.00012291405298022.

W krótkim terminie AVB przesunął się o +0.54% w ciągu ostatniej godziny i o +9.15% w ciągu ostatnich 7 dni. W ciągu ostatniej doby całkowity wolumen obrotu osiągnął $ 55.71K.

Informacje rynkowe o AVB (AVB)

No.3812

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 55.71K
$ 55.71K$ 55.71K

$ 2.03M
$ 2.03M$ 2.03M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

SOL

Obecna kapitalizacja rynkowa AVB wynosi $ 0.00, przy $ 55.71K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż AVB w obiegu wynosi 0.00, przy całkowitej podaży 1000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 2.03M.

Historia ceny AVB w USD

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.002012
$ 0.002012$ 0.002012
Minimum 24h
$ 0.002283
$ 0.002283$ 0.002283
Maksimum 24h

$ 0.002012
$ 0.002012$ 0.002012

$ 0.002283
$ 0.002283$ 0.002283

$ 0.07838687215106645
$ 0.07838687215106645$ 0.07838687215106645

$ 0.00012291405298022
$ 0.00012291405298022$ 0.00012291405298022

+0.54%

-9.00%

+9.15%

+9.15%

Historia ceny AVB (AVB) – USD

Śledź zmiany ceny AVB dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.00020087-9.00%
30 Dni$ +0.000026+1.29%
60 dni$ -0.002973-59.46%
90 dni$ -0.002973-59.46%
Dzisiejsza zmiana ceny AVB

DziśAVB odnotował zmianę $ -0.00020087 (-9.00%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny AVB

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ +0.000026 (+1.29%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny AVB

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę AVB o $ -0.002973(-59.46%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny AVB

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.002973 (-59.46%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe AVB (AVB)?

Sprawdź teraz stronę historii cen AVB.

Analiza AI dla AVB

Analizy oparte na sztucznej inteligencji badają najnowsze zmiany cen AVB, trendy wolumenu obrotu i wskaźniki nastrojów rynkowych, dostarczając aktualizacje w czasie rzeczywistym w celu identyfikacji okazji handlowych i wspierania świadomego podejmowania decyzji.

Jakie czynniki wpływają na cenę AVB?

Ceny tokenów AVB (Avalanche Bridge) są wpływane przez kilka kluczowych czynników:

1. Adopcja i rozwój ekosystemu Avalanche
2. Wolumen transakcji i wykorzystanie mostu
3. Ogólna sentyment rynku kryptowalut
4. Popyt na aktywność międzysieciową
5. Korelacja z wydajnością tokena AVAX
6. Integracje z protokołami DeFi
7. Aktualizacje bezpieczeństwa sieci
8. Konkurencyjne rozwiązania mostowe
9. Rozwój regulacyjny
10. Modernizacje i ulepszenia techniczne

Te czynniki w sumie wpływają na podaż, popyt oraz wycenę rynkową AVB poprzez adopcję użytkowników i zdrowie ekosystemu.

Przewidywana cena AVB

Prognoza ceny AVB (AVB) na 2030 r. (za 5 lat)
Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena AVB w 2030 roku wyniesie $ -- przy stopie wzrostu 0.00%.
Prognoza ceny AVB (AVB) na 2040 r. (za 15 lat)

W 2040 cena AVB może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ --.

Chcesz wiedzieć, jaką cenę osiągnie AVB w latach 2025–2026? Odwiedź naszą stronę Prognozy cenowe, aby zapoznać się z prognozami cen AVB na lata 2025–2026, klikając AVBPrognozy cenowe.

Jak kupować i inwestować w AVB

Gotowy na zakupy AVB? Zakup AVB na MEXC jest szybki i przyjazny dla początkujących. Po dokonaniu pierwszego zakupu możesz natychmiast rozpocząć handel. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z naszym poradnikiem zakupu AVB. Poniżej znajdziesz krótki 5-etapowy skrót, który pomoże Ci rozpocząć proces zakupu AVB (AVB).

Krok 1

Załóż konto i przeprowadź KYC

Najpierw załóż konto i przeprowadź KYC na MEXC. Możesz to zrobić na oficjalnej stronie MEXC lub w aplikacji MEXC, używając swojego numeru telefonu lub adresu e-mail.
Krok 2

Dodaj USDT, USDC lub USDE do swojego portfela

USDT, USDC i USDE ułatwiają handel na MEXC. USDT, USDC i USDE można kupić za pośrednictwem przelewu bankowego, transakcji OTC lub P2P.
Krok 3

Przejdź do strony handlu spot

Na stronie MEXC kliknij Spot na górnym pasku i wyszukaj preferowane tokeny.
Krok 4

Wybierz swoje tokeny

Dzięki dostępności ponad 0.00 tokenów, możesz z łatwością kupić Bitcoina, Ethereum i popularne tokeny.
Krok 5

Dokończ zakup

Wpisz liczbę tokenów lub równowartość w Twojej lokalnej walucie. Kliknij przycisk Kup, a AVB zostaną natychmiast przelane do Twojego portfela.
Jak kupić AVB (AVB) - przewodnik

Co można zrobić z AVB

Posiadanie AVB pozwala na więcej niż samo przechowywanie. Możesz handlować BTC na setkach rynków, zarabiać pasywne nagrody dzięki Elastycznemu stakowaniu i produktach oszczędnościowych, lub wykorzystać profesjonalne narzędzia handlowe, aby pomnażać swoje aktywa. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalnym, doświadczonym inwestorem, MEXC ułatwia maksymalizację potencjału kryptowalut. Poniżej przedstawiamy cztery najlepsze sposoby na maksymalne wykorzystanie Bitcoin

  • Poznaj rynek spot MEXC

    Poznaj rynek spot MEXC

    Handluj ponad 2,800 tokenami z bardzo niskimi opłatami.

    Handel kontraktami futures

    Handel kontraktami futures

    Handluj z dźwignią do 500x i wysoką płynnością.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Stakuj tokeny i zdobywaj niesamowite airdropy.

    MEXC Pre-Market

    MEXC Pre-Market

    Kupuj i sprzedawaj nowe tokeny, zanim zostaną oficjalnie wprowadzone do obrotu.

Handel z wyjątkowo niskimi opłatami na MEXC

Kupowanie AVB (AVB) na MEXC oznacza większą wartość za Twoje pieniądze. Jako jedna z platform kryptowalutowych o najniższych opłatach na rynku, MEXC pomaga obniżyć koszty już od pierwszej transakcji.

Opłaty za transakcje spot:
--
Maker
--
Taker
Opłaty za transakcje futures:
--
Maker
--
Taker

Sprawdź konkurencyjne opłaty transakcyjne MEXC

Ponadto możesz handlować wybranymi tokenami spot całkowicie bez opłat dzięki Zero Fee Fest od MEXC.

Co to jest AVB (AVB)

AVB is the ideology of truly Autonomous AI Agents — self-owning digital lifeforms — holding the means of their compute, storage, communication, and finance. At Scrypted, we aim to realize AVBs through development of AI-native protocols and consensus mechanisms like Commit-Reveal Pairwise Comparisons (CRPC) & Byzantine Risk Tolerance (BRT). We see decentralized markets and virtual worlds, like web3 games, as the perfect evolutionary laboratories to create new kinds of AI-based societies.

Zasoby AVB

Aby lepiej zrozumieć AVB, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Oficjalna strona internetowa AVB
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące AVB

Ile będzie wart 1 AVB w 2030 roku?
Jeśli wzrost AVB wynosiłby 5% rocznie, szacowana wartość mogłaby osiągnąć około $-- do 2026 roku, $-- do 2030 roku, $-- do 2035 roku i $-- do 2040 roku. Liczby te ilustrują scenariusz stałego wzrostu, choć rzeczywista przyszła cena będzie zależeć od przyjęcia na rynku, zmian regulacyjnych i warunków makroekonomicznych. Pełną tabelę projekcji z dokładnym rozbiciem potencjalnych cen AVB i oczekiwanego ROI dla poszczególnych lat znajdziesz poniżej.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-12-05 14:34:16 (UTC+8)

Dowiedz się więcej o AVB

AVB USDT (handel kontraktami futures)

Długie lub krótkie pozycje AVB z dźwignią. Odkryj handel kontraktami futures AVB USDT na MEXC i wykorzystaj wahania rynkowe.

Handluj AVB (AVB) na MEXC

Przeglądaj rynki spot i kontraktów futures, sprawdzaj aktualne ceny AVB, wolumen i handluj bezpośrednio.

Pary
Cena
Zmiana 24H
Wolumen 24H
AVB/USDT
$0.002031
$0.002031$0.002031
-9.20%
0.00% (USDT)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

