Cena bieżąca AVB (AVB) wynosi dziś $ 0.002027, z 9.00% zmianą w ciągu ostatnich 24 godzin. Aktualny współczynnik konwersji AVB na USD wynosi $ 0.002027 za AVB.
AVB zajmuje obecnie pozycję 3812 pod względem kapitalizacji rynkowej, która wynosi $ 0.00, przy podaży w obiegu 0.00 AVB. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs AVB oscylował między $ 0.002012 (minimum) a $ 0.002283 (maksimum). Jego historyczne maksimum wynosi $ 0.07838687215106645, podczas gdy historyczne minimum to $ 0.00012291405298022.
W krótkim terminie AVB przesunął się o +0.54% w ciągu ostatniej godziny i o +9.15% w ciągu ostatnich 7 dni. W ciągu ostatniej doby całkowity wolumen obrotu osiągnął $ 55.71K.
Informacje rynkowe o AVB (AVB)
No.3812
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 55.71K
$ 55.71K$ 55.71K
$ 2.03M
$ 2.03M$ 2.03M
0.00
0.00 0.00
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
SOL
Obecna kapitalizacja rynkowa AVB wynosi $ 0.00, przy $ 55.71K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż AVB w obiegu wynosi 0.00, przy całkowitej podaży 1000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 2.03M.
Historia ceny AVB w USD
24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.002012
$ 0.002012$ 0.002012
Minimum 24h
$ 0.002283
$ 0.002283$ 0.002283
Maksimum 24h
$ 0.002012
$ 0.002012$ 0.002012
$ 0.002283
$ 0.002283$ 0.002283
$ 0.07838687215106645
$ 0.07838687215106645$ 0.07838687215106645
$ 0.00012291405298022
$ 0.00012291405298022$ 0.00012291405298022
+0.54%
-9.00%
+9.15%
+9.15%
Historia ceny AVB (AVB) – USD
Śledź zmiany ceny AVB dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:
Okres
Zmień (USD)
Zmień (%)
Dzisiaj
$ -0.00020087
-9.00%
30 Dni
$ +0.000026
+1.29%
60 dni
$ -0.002973
-59.46%
90 dni
$ -0.002973
-59.46%
Dzisiejsza zmiana ceny AVB
DziśAVB odnotował zmianę $ -0.00020087 (-9.00%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.
30-dniowa zmiana ceny AVB
W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ +0.000026 (+1.29%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.
60-dniowa zmiana ceny AVB
Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę AVB o $ -0.002973(-59.46%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.
90-dniowa zmiana ceny AVB
Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.002973 (-59.46%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.
Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe AVB (AVB)?
Analizy oparte na sztucznej inteligencji badają najnowsze zmiany cen AVB, trendy wolumenu obrotu i wskaźniki nastrojów rynkowych, dostarczając aktualizacje w czasie rzeczywistym w celu identyfikacji okazji handlowych i wspierania świadomego podejmowania decyzji.
Jakie czynniki wpływają na cenę AVB?
Ceny tokenów AVB (Avalanche Bridge) są wpływane przez kilka kluczowych czynników:
1. Adopcja i rozwój ekosystemu Avalanche 2. Wolumen transakcji i wykorzystanie mostu 3. Ogólna sentyment rynku kryptowalut 4. Popyt na aktywność międzysieciową 5. Korelacja z wydajnością tokena AVAX 6. Integracje z protokołami DeFi 7. Aktualizacje bezpieczeństwa sieci 8. Konkurencyjne rozwiązania mostowe 9. Rozwój regulacyjny 10. Modernizacje i ulepszenia techniczne
Te czynniki w sumie wpływają na podaż, popyt oraz wycenę rynkową AVB poprzez adopcję użytkowników i zdrowie ekosystemu.
Przewidywana cena AVB
Prognoza ceny AVB (AVB) na 2030 r. (za 5 lat)
Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena AVB w 2030 roku wyniesie $ -- przy stopie wzrostu 0.00%.
Prognoza ceny AVB (AVB) na 2040 r. (za 15 lat)
W 2040 cena AVB może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ --.
Narzędzia MEXC Aby uzyskać prognozy scenariuszy w czasie rzeczywistym i bardziej spersonalizowane analizy, użytkownicy mogą skorzystać z narzędzia do prognozowania cen MEXC oraz AI Market Insights.
Zastrzeżenie: Scenariusze te mają charakter ilustracyjny i edukacyjny; ceny kryptowalut są niestabilne. Przed podjęciem decyzji należy przeprowadzić własne badania (DYOR). Chcesz wiedzieć, jaką cenę osiągnie AVB w latach 2025–2026? Odwiedź naszą stronę Prognozy cenowe, aby zapoznać się z prognozami cen AVB na lata 2025–2026, klikając AVBPrognozy cenowe.
Jak kupować i inwestować w AVB
AVB is the ideology of truly Autonomous AI Agents — self-owning digital lifeforms — holding the means of their compute, storage, communication, and finance. At Scrypted, we aim to realize AVBs through development of AI-native protocols and consensus mechanisms like Commit-Reveal Pairwise Comparisons (CRPC) & Byzantine Risk Tolerance (BRT). We see decentralized markets and virtual worlds, like web3 games, as the perfect evolutionary laboratories to create new kinds of AI-based societies.
Zasoby AVB
Aby lepiej zrozumieć AVB, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:
Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące AVB
Ile będzie wart 1 AVB w 2030 roku?
Jeśli wzrost AVB wynosiłby 5% rocznie, szacowana wartość mogłaby osiągnąć około $-- do 2026 roku, $-- do 2030 roku, $-- do 2035 roku i $-- do 2040 roku. Liczby te ilustrują scenariusz stałego wzrostu, choć rzeczywista przyszła cena będzie zależeć od przyjęcia na rynku, zmian regulacyjnych i warunków makroekonomicznych. Pełną tabelę projekcji z dokładnym rozbiciem potencjalnych cen AVB i oczekiwanego ROI dla poszczególnych lat znajdziesz poniżej.
Ile AVB wart jest dzisiaj?
Dzisiejsza cena AVB to $ 0.002027. Sprawdź naszą sekcję Historii Cen, aby poznać historię cen z dzisiaj, ostatnich 30, 60 i 90 dni.
Czy AVB to nadal dobra inwestycja?
AVB pozostaje aktywnie handlowaną kryptowalutą z ciągłym udziałem w rynku i rozwojem ekosystemu. Jednak inwestycje w kryptowaluty, takie jak inwestowanie w AVB, są z natury zmienne i powinny odpowiadać Twojej osobistej tolerancji ryzyka. Zawsze przeprowadzaj niezależne badania (DYOR) i uwzględniaj warunki rynkowe przed podjęciem decyzji finansowych i inwestycji.
Jaki jest dzienny wolumen obrotu AVB?
Na MXEXC w ciągu 24 godzin wymieniono AVB o wartości $ 55.71K.
Jaka jest aktualna cena AVB?
Cena AVB na żywo jest aktualizowana w czasie rzeczywistym na podstawie globalnej aktywności handlowej na głównych giełdach, w tym MEXC. Ceny rynkowe zmieniają się nieustannie ze względu na wahania płynności, wolumenu obrotu i ogólnego sentymentu. Aby zobaczyć najnowszą cenę AVB w preferowanej walucie, odwiedź Cena AVB, gdzie znajdziesz więcej informacji.
Co wpływa na cenę AVB?
Cena AVB jest uzależniona od kilku kluczowych czynników, w tym ogólnych nastrojów rynkowych, wolumenu obrotu, rozwoju technologicznego oraz trendów w adopcji przez użytkowników. Szersze warunki makroekonomiczne, takie jak zmiany stóp procentowych, cykle płynności i sygnały regulacyjne, również odgrywają istotną rolę w kształtowaniu cen.
Aby być na bieżąco z rynkowymi zmianami i aktualizacjami projektów, odwiedź MEXC News, gdzie znajdziesz najnowsze analizy i informacje o kryptowalutach.
Który token ma najwyższy wolumen obrotu na MEXC?
Jak złożyć zlecenie stop-loss lub take-profit AVB na MEXC?
MEXC obsługuje zlecenia stop-loss i take-profit, które pomagają automatycznie zarządzać ryzykiem.
1. Przejdź do sekcji handlu Spot lub Futures i wybierz parę AVB/USDT.
2. Wybierz „Stop-Limit” lub „Zlecenie warunkowe” z menu typu zlecenia.
3. Ustaw cenę aktywacji (poziom, który aktywuje zlecenie) i cenę wykonania (cenę, po której zlecenie zostanie zrealizowane).
4. Potwierdź szczegóły zlecenia i prześlij je.
Twoje zlecenie stop-loss zostanie aktywowane, jeśli cena AVB spadnie w stosunku do Twojej pozycji, podczas gdy zlecenie take-profit zostanie zrealizowane automatycznie, gdy osiągnie docelowy poziom zysku.
Szczegółowe przykłady i samouczki znajdziesz w przewodniku po handlu spot MEXC
Czy cena AVB wzrośnie w tym roku?
Cena AVB może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź AVB (AVB) prognozę ceny, aby uzyskać bardziej dogłębną analizę.
Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku.
Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.