Cena AVB na dziś

Cena bieżąca AVB (AVB) wynosi dziś $ 0.002027, z 9.00% zmianą w ciągu ostatnich 24 godzin. Aktualny współczynnik konwersji AVB na USD wynosi $ 0.002027 za AVB.

AVB zajmuje obecnie pozycję 3812 pod względem kapitalizacji rynkowej, która wynosi $ 0.00, przy podaży w obiegu 0.00 AVB. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs AVB oscylował między $ 0.002012 (minimum) a $ 0.002283 (maksimum). Jego historyczne maksimum wynosi $ 0.07838687215106645, podczas gdy historyczne minimum to $ 0.00012291405298022.

W krótkim terminie AVB przesunął się o +0.54% w ciągu ostatniej godziny i o +9.15% w ciągu ostatnich 7 dni. W ciągu ostatniej doby całkowity wolumen obrotu osiągnął $ 55.71K.

Informacje rynkowe o AVB (AVB)

Pozycja No.3812 Kapitalizacja rynkowa $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Wolumen (24H) $ 55.71K$ 55.71K $ 55.71K W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 2.03M$ 2.03M $ 2.03M Podaż w obiegu 0.00 0.00 0.00 Całkowita podaż 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Publiczny blockchain SOL

Obecna kapitalizacja rynkowa AVB wynosi $ 0.00, przy $ 55.71K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż AVB w obiegu wynosi 0.00, przy całkowitej podaży 1000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 2.03M.