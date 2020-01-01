Tokenomika Aster (ATC) Odkryj kluczowe informacje o Aster (ATC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Aster (ATC) Aster is aiming at "Fintech Coin" constructing a whole new ecosystem as a base currency in Metaverse. Aster is aiming at "Fintech Coin" constructing a whole new ecosystem as a base currency in Metaverse. Oficjalna strona internetowa: https://astercoin.org/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x0eb3032bcAc2BE1fa95E296442F225edb80fc3CD

Tokenomika i analiza cenowa Aster (ATC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Aster (ATC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 100.12K $ 100.12K $ 100.12K Historyczne maksimum: $ 0.024 $ 0.024 $ 0.024 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 0.00010012 $ 0.00010012 $ 0.00010012 Dowiedz się więcej o cenie Aster (ATC)

Tokenomika Aster (ATC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Aster (ATC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ATC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ATC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszATC tokenomikę, poznaj cenę tokena ATCna żywo!

Historia ceny Aster (ATC) Analiza historii ceny ATC pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny ATC już teraz!

Prognoza ceny ATC Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ATC? Nasza strona z prognozami cen ATC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ATC już teraz!

