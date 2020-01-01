Tokenomika The Arena (ARENA) Odkryj kluczowe informacje o The Arena (ARENA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o The Arena (ARENA) The Arena is a next gen SocialFi app redefining how creators connect, engage and monetize their content. The Arena is a next gen SocialFi app redefining how creators connect, engage and monetize their content. Oficjalna strona internetowa: https://arena.social/ Biała księga: https://drive.google.com/drive/folders/19RfbIHtoaskEdF5x95YrvnowbG8eCpvi?usp=sharing Block Explorer: https://snowtrace.io/token/0xB8d7710f7d8349A506b75dD184F05777c82dAd0C?chainid=43114 Kup ARENA teraz!

Tokenomika i analiza cenowa The Arena (ARENA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla The Arena (ARENA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 33.03M $ 33.03M $ 33.03M Całkowita podaż: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Podaż w obiegu: $ 3.36B $ 3.36B $ 3.36B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 98.18M $ 98.18M $ 98.18M Historyczne maksimum: $ 0.0214 $ 0.0214 $ 0.0214 Historyczne minimum: $ 0.002959596525266224 $ 0.002959596525266224 $ 0.002959596525266224 Aktualna cena: $ 0.009818 $ 0.009818 $ 0.009818 Dowiedz się więcej o cenie The Arena (ARENA)

Tokenomika The Arena (ARENA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki The Arena (ARENA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ARENA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ARENA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszARENA tokenomikę, poznaj cenę tokena ARENAna żywo!

Jak kupić ARENA Chcesz dodać The Arena (ARENA) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu ARENA, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować ARENA na MEXC już teraz!

Historia ceny The Arena (ARENA) Analiza historii ceny ARENA pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny ARENA już teraz!

Prognoza ceny ARENA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ARENA? Nasza strona z prognozami cen ARENA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ARENA już teraz!

