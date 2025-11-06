GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena America Party to 0.0006462 USD. Śledź aktualizacje cen APETH do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe APETH łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena America Party to 0.0006462 USD. Śledź aktualizacje cen APETH do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe APETH łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o APETH

Informacje o cenie APETH

Czym jest APETH

Oficjalna strona internetowa APETH

Tokenomika APETH

Prognoza cen APETH

Historia APETH

Przewodnik zakupowy APETH

Przelicznik APETH-fiat

APETH na spot

USDT-M Futures APETH

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo America Party

Cena America Party(APETH)

Aktualna cena 1 APETH do USD:

$0.0006472
$0.0006472$0.0006472
+2.53%1D
USD
America Party (APETH) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:05:49 (UTC+8)

Informacje o cenie America Party (APETH) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00062
$ 0.00062$ 0.00062
Minimum 24h
$ 0.0006698
$ 0.0006698$ 0.0006698
Maksimum 24h

$ 0.00062
$ 0.00062$ 0.00062

$ 0.0006698
$ 0.0006698$ 0.0006698

$ 0.041828596012183014
$ 0.041828596012183014$ 0.041828596012183014

$ 0.000003393228455216
$ 0.000003393228455216$ 0.000003393228455216

+2.86%

+2.53%

-31.35%

-31.35%

Aktualna cena America Party (APETH) wynosi $ 0.0006462. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs APETH wahał się między $ 0.00062 a $ 0.0006698, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs APETH w historii to $ 0.041828596012183014, a najniższy to $ 0.000003393228455216.

Pod względem krótkoterminowych wyniki APETH zmieniły się o +2.86% w ciągu ostatniej godziny, o +2.53% w ciągu 24 godzin i o -31.35% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o America Party (APETH)

No.2340

$ 646.20K
$ 646.20K$ 646.20K

$ 55.58K
$ 55.58K$ 55.58K

$ 646.20K
$ 646.20K$ 646.20K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

100.00%

ETH

Obecna kapitalizacja rynkowa America Party wynosi $ 646.20K, przy $ 55.58K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż APETH w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 646.20K.

Historia ceny America Party (APETH) – USD

Śledź zmiany ceny America Party dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00001597+2.53%
30 Dni$ -0.0008658-57.27%
60 dni$ -0.0018958-74.58%
90 dni$ -0.0053288-89.19%
Dzisiejsza zmiana ceny America Party

DziśAPETH odnotował zmianę $ +0.00001597 (+2.53%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny America Party

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.0008658 (-57.27%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny America Party

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę APETH o $ -0.0018958(-74.58%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny America Party

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.0053288 (-89.19%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe America Party (APETH)?

Sprawdź teraz stronę historii cen America Party.

Co to jest America Party (APETH)

$AP to memecoin oparty na koncepcji American Party.

America Party jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w America Party. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu APETH, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące America Party na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno America Party będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny America Party (w USD)

Jaka będzie wartość America Party (APETH) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w America Party (APETH) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla America Party.

Sprawdź teraz prognozę ceny America Party!

Tokenomika America Party (APETH)

Zrozumienie tokenomiki America Party (APETH) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena APETHjuż teraz!

Jak kupić America Party (APETH)

Szukasz jak kupić America Party? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić America Party na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

APETH na lokalne waluty

1 America Party(APETH) do VND
17.004753
1 America Party(APETH) do AUD
A$0.000988686
1 America Party(APETH) do GBP
0.000491112
1 America Party(APETH) do EUR
0.000555732
1 America Party(APETH) do USD
$0.0006462
1 America Party(APETH) do MYR
RM0.002707578
1 America Party(APETH) do TRY
0.027211482
1 America Party(APETH) do JPY
¥0.0988686
1 America Party(APETH) do ARS
ARS$0.937875294
1 America Party(APETH) do RUB
0.052561908
1 America Party(APETH) do INR
0.05722101
1 America Party(APETH) do IDR
Rp10.769995692
1 America Party(APETH) do PHP
0.037919016
1 America Party(APETH) do EGP
￡E.0.03062988
1 America Party(APETH) do BRL
R$0.003463632
1 America Party(APETH) do CAD
C$0.000911142
1 America Party(APETH) do BDT
0.078745932
1 America Party(APETH) do NGN
0.9324666
1 America Party(APETH) do COP
$2.4949782
1 America Party(APETH) do ZAR
R.0.011256804
1 America Party(APETH) do UAH
0.027179172
1 America Party(APETH) do TZS
T.Sh.1.5877134
1 America Party(APETH) do VES
Bs0.1441026
1 America Party(APETH) do CLP
$0.6100128
1 America Party(APETH) do PKR
Rs0.182641968
1 America Party(APETH) do KZT
0.339390702
1 America Party(APETH) do THB
฿0.020962728
1 America Party(APETH) do TWD
NT$0.01996758
1 America Party(APETH) do AED
د.إ0.002371554
1 America Party(APETH) do CHF
Fr0.00051696
1 America Party(APETH) do HKD
HK$0.005020974
1 America Party(APETH) do AMD
֏0.24720381
1 America Party(APETH) do MAD
.د.م0.006016122
1 America Party(APETH) do MXN
$0.01201932
1 America Party(APETH) do SAR
ريال0.00242325
1 America Party(APETH) do ETB
Br0.099075384
1 America Party(APETH) do KES
KSh0.083514888
1 America Party(APETH) do JOD
د.أ0.0004581558
1 America Party(APETH) do PLN
0.002384478
1 America Party(APETH) do RON
лв0.002856204
1 America Party(APETH) do SEK
kr0.00617121
1 America Party(APETH) do BGN
лв0.00109854
1 America Party(APETH) do HUF
Ft0.217426914
1 America Party(APETH) do CZK
0.013692978
1 America Party(APETH) do KWD
د.ك0.0001983834
1 America Party(APETH) do ILS
0.00210015
1 America Party(APETH) do BOB
Bs0.00445878
1 America Party(APETH) do AZN
0.00109854
1 America Party(APETH) do TJS
SM0.00597735
1 America Party(APETH) do GEL
0.001751202
1 America Party(APETH) do AOA
Kz0.59175765
1 America Party(APETH) do BHD
.د.ب0.0002436174
1 America Party(APETH) do BMD
$0.0006462
1 America Party(APETH) do DKK
kr0.004193838
1 America Party(APETH) do HNL
L0.017033832
1 America Party(APETH) do MUR
0.029738124
1 America Party(APETH) do NAD
$0.01124388
1 America Party(APETH) do NOK
kr0.00659124
1 America Party(APETH) do NZD
$0.001137312
1 America Party(APETH) do PAB
B/.0.0006462
1 America Party(APETH) do PGK
K0.00274635
1 America Party(APETH) do QAR
ر.ق0.002352168
1 America Party(APETH) do RSD
дин.0.065860704
1 America Party(APETH) do UZS
soʻm7.692855912
1 America Party(APETH) do ALL
L0.054306648
1 America Party(APETH) do ANG
ƒ0.001156698
1 America Party(APETH) do AWG
ƒ0.00116316
1 America Party(APETH) do BBD
$0.0012924
1 America Party(APETH) do BAM
KM0.00109854
1 America Party(APETH) do BIF
Fr1.9056438
1 America Party(APETH) do BND
$0.00084006
1 America Party(APETH) do BSD
$0.0006462
1 America Party(APETH) do JMD
$0.10400589
1 America Party(APETH) do KHR
2.595177972
1 America Party(APETH) do KMF
Fr0.2752812
1 America Party(APETH) do LAK
14.047825806
1 America Party(APETH) do LKR
රු0.196826058
1 America Party(APETH) do MDL
L0.01101771
1 America Party(APETH) do MGA
Ar2.9108079
1 America Party(APETH) do MOP
P0.0051696
1 America Party(APETH) do MVR
0.00995148
1 America Party(APETH) do MWK
MK1.121874282
1 America Party(APETH) do MZN
MT0.04132449
1 America Party(APETH) do NPR
रु0.091721628
1 America Party(APETH) do PYG
4.5828504
1 America Party(APETH) do RWF
Fr0.9389286
1 America Party(APETH) do SBD
$0.005311764
1 America Party(APETH) do SCR
0.008859402
1 America Party(APETH) do SRD
$0.02491101
1 America Party(APETH) do SVC
$0.005647788
1 America Party(APETH) do SZL
L0.011282652
1 America Party(APETH) do TMT
m0.0022617
1 America Party(APETH) do TND
د.ت0.0019146906
1 America Party(APETH) do TTD
$0.004374774
1 America Party(APETH) do UGX
Sh2.2591152
1 America Party(APETH) do XAF
Fr0.368334
1 America Party(APETH) do XCD
$0.00174474
1 America Party(APETH) do XOF
Fr0.368334
1 America Party(APETH) do XPF
Fr0.0665586
1 America Party(APETH) do BWP
P0.008717238
1 America Party(APETH) do BZD
$0.001298862
1 America Party(APETH) do CVE
$0.062106282
1 America Party(APETH) do DJF
Fr0.1143774
1 America Party(APETH) do DOP
$0.041473116
1 America Party(APETH) do DZD
د.ج0.084477726
1 America Party(APETH) do FJD
$0.001473336
1 America Party(APETH) do GNF
Fr5.618709
1 America Party(APETH) do GTQ
Q0.004949892
1 America Party(APETH) do GYD
$0.135159192
1 America Party(APETH) do ISK
kr0.0820674

Zasoby America Party

Aby lepiej zrozumieć America Party, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Oficjalna strona internetowa America Party
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące America Party

Jaka jest dziś wartość America Party (APETH)?
Aktualna cena APETH w USD wynosi 0.0006462USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena APETH do USD?
Aktualna cena APETH w USD wynosi $ 0.0006462. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa America Party?
Kapitalizacja rynkowa dla APETH wynosi $ 646.20K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż APETH w obiegu?
W obiegu APETH znajduje się 1.00B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) APETH?
APETH osiąga ATH w wysokości 0.041828596012183014 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla APETH?
APETH zaliczył cenę ATL w wysokości 0.000003393228455216 USD.
Jaki jest wolumen obrotu APETH?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla APETH wynosi $ 55.58K USD.
Czy w tym roku APETH pójdzie wyżej?
APETH może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny APETH, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:05:49 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe America Party (APETH)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator APETH do USD

Kwota

APETH
APETH
USD
USD

1 APETH = 0.0006462 USD

Handluj APETH

APETH/USDT
$0.0006472
$0.0006472$0.0006472
+2.68%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,512.58
$103,512.58$103,512.58

-0.20%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,398.64
$3,398.64$3,398.64

0.00%

Logo Solana

Solana

SOL

$160.80
$160.80$160.80

+0.17%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.84
$1,477.84$1,477.84

+0.12%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,512.58
$103,512.58$103,512.58

-0.20%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,398.64
$3,398.64$3,398.64

0.00%

Logo Solana

Solana

SOL

$160.80
$160.80$160.80

+0.17%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3352
$2.3352$2.3352

+2.58%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0655
$1.0655$1.0655

-1.81%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03709
$0.03709$0.03709

+48.36%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00445
$0.00445$0.00445

-40.66%

Logo Backstage

Backstage

BKS

$0.00630
$0.00630$0.00630

-3.07%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000012377
$0.000012377$0.000012377

+555.56%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.1853
$0.1853$0.1853

+270.60%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000598
$0.0000000598$0.0000000598

+296.02%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.6211
$1.6211$1.6211

+99.83%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01867
$0.01867$0.01867

+49.36%