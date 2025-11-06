GiełdaDEX+
Aktualna cena Ant Token to 0.000001259 USD. Śledź aktualizacje cen ANTY do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe ANTY łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o ANTY

Informacje o cenie ANTY

Czym jest ANTY

Biała księga ANTY

Oficjalna strona internetowa ANTY

Tokenomika ANTY

Prognoza cen ANTY

Historia ANTY

Przewodnik zakupowy ANTY

Przelicznik ANTY-fiat

ANTY na spot

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Ant Token

Cena Ant Token(ANTY)

Aktualna cena 1 ANTY do USD:

$0.000001259
$0.000001259
+5.00%1D
USD
Ant Token (ANTY) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:48:13 (UTC+8)

Informacje o cenie Ant Token (ANTY) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.0000006
$ 0.0000006
Minimum 24h
$ 0.000001904
$ 0.000001904
Maksimum 24h

$ 0.0000006
$ 0.0000006

$ 0.000001904
$ 0.000001904

--
--

--
--

0.00%

+5.00%

-99.83%

-99.83%

Aktualna cena Ant Token (ANTY) wynosi $ 0.000001259. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ANTY wahał się między $ 0.0000006 a $ 0.000001904, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ANTY w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ANTY zmieniły się o 0.00% w ciągu ostatniej godziny, o +5.00% w ciągu 24 godzin i o -99.83% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Ant Token (ANTY)

--
--

$ 46.78K
$ 46.78K

$ 125.90
$ 125.90

--
--

100,000,000
100,000,000

BSC

Obecna kapitalizacja rynkowa Ant Token wynosi --, przy $ 46.78K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ANTY w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży 100000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 125.90.

Historia ceny Ant Token (ANTY) – USD

Śledź zmiany ceny Ant Token dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00000005995+5.00%
30 Dni$ -0.000998741-99.88%
60 dni$ -0.000998741-99.88%
90 dni$ -0.000998741-99.88%
Dzisiejsza zmiana ceny Ant Token

DziśANTY odnotował zmianę $ +0.00000005995 (+5.00%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Ant Token

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.000998741 (-99.88%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Ant Token

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę ANTY o $ -0.000998741(-99.88%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Ant Token

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.000998741 (-99.88%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Ant Token (ANTY)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Ant Token.

Co to jest Ant Token (ANTY)

AntVerse is where AI meets gaming and the metaverse. AI x Gaming x Metaverse — all building the AntVerse. You bring the spark — a story, a concept, a vision. We bring the engine — an AI that turns it into a game. The result? A playable microverse — your very own Ant Nest. But it doesn’t stop there. Each Ant Nest connects. Expands. Evolves. Together, we build AntVerse — a living, breathing digital colony. Key Features: AI Game Builder, Modular Game Rooms (Ant Nests), Scalable Metaverse Architecture, Live Creation Loop, Powered by $ANT.

Ant Token jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Ant Token. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu ANTY, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Ant Token na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Ant Token będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Ant Token (w USD)

Jaka będzie wartość Ant Token (ANTY) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Ant Token (ANTY) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Ant Token.

Sprawdź teraz prognozę ceny Ant Token!

Tokenomika Ant Token (ANTY)

Zrozumienie tokenomiki Ant Token (ANTY) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena ANTYjuż teraz!

Jak kupić Ant Token (ANTY)

Szukasz jak kupić Ant Token? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Ant Token na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

Zasoby Ant Token

Aby lepiej zrozumieć Ant Token, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa Ant Token
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Ant Token

Jaka jest dziś wartość Ant Token (ANTY)?
Aktualna cena ANTY w USD wynosi 0.000001259USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena ANTY do USD?
Aktualna cena ANTY w USD wynosi $ 0.000001259. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Ant Token?
Kapitalizacja rynkowa dla ANTY wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż ANTY w obiegu?
W obiegu ANTY znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) ANTY?
ANTY osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla ANTY?
ANTY zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu ANTY?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla ANTY wynosi $ 46.78K USD.
Czy w tym roku ANTY pójdzie wyżej?
ANTY może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny ANTY, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:48:13 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator ANTY do USD

Kwota

ANTY
ANTY
USD
USD

1 ANTY = 0.000001259 USD

Handluj ANTY

ANTY/USDT
$0.000001259
$0.000001259
+5.00%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

$104,097.91

$3,453.65

$162.60

$1.0000

$1,477.90

