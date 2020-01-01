Tokenomika Andromeda (ANDR) Odkryj kluczowe informacje o Andromeda (ANDR), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Andromeda (ANDR) Andromeda is an all on-chain and multi-chain suite of products, tools, and utilities enabled by a decentralized Operating System we call aOS, or Andromeda Operating System. aOS is where Web3 starts. Andromeda is an all on-chain and multi-chain suite of products, tools, and utilities enabled by a decentralized Operating System we call aOS, or Andromeda Operating System. aOS is where Web3 starts. Oficjalna strona internetowa: https://www.andromedaprotocol.io Block Explorer: https://explorer.stavr.tech/Andromeda-Mainnet Kup ANDR teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Andromeda (ANDR) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Andromeda (ANDR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.56M $ 1.56M $ 1.56M Historyczne maksimum: $ 1.85 $ 1.85 $ 1.85 Historyczne minimum: $ 0.001500205064809533 $ 0.001500205064809533 $ 0.001500205064809533 Aktualna cena: $ 0.001558 $ 0.001558 $ 0.001558 Dowiedz się więcej o cenie Andromeda (ANDR)

Tokenomika Andromeda (ANDR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Andromeda (ANDR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ANDR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ANDR. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszANDR tokenomikę, poznaj cenę tokena ANDRna żywo!

Historia ceny Andromeda (ANDR) Analiza historii ceny ANDR pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny ANDR już teraz!

Prognoza ceny ANDR Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ANDR? Nasza strona z prognozami cen ANDR łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ANDR już teraz!

