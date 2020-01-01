Tokenomika Ascendia (AMB) Odkryj kluczowe informacje o Ascendia (AMB), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Ascendia (AMB) Powered by the AMB-net blockchain and its AMB token, AirDAO is an ecosystem of innovative, user-friendly dApps accessible through a single dashboard. Powered by the AMB-net blockchain and its AMB token, AirDAO is an ecosystem of innovative, user-friendly dApps accessible through a single dashboard. Oficjalna strona internetowa: https://ascendia.network/ Biała księga: https://airdao.io/Ascendia_Whitepaper.pdf Block Explorer: https://airdao.io/explorer/ Kup AMB teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Ascendia (AMB) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Ascendia (AMB), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 568.30K $ 568.30K $ 568.30K Całkowita podaż: $ 13.91B $ 13.91B $ 13.91B Podaż w obiegu: $ 6.43B $ 6.43B $ 6.43B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 574.28K $ 574.28K $ 574.28K Historyczne maksimum: $ 0.0384 $ 0.0384 $ 0.0384 Historyczne minimum: $ 0.000088270514893852 $ 0.000088270514893852 $ 0.000088270514893852 Aktualna cena: $ 0.00008835 $ 0.00008835 $ 0.00008835 Dowiedz się więcej o cenie Ascendia (AMB)

Tokenomika Ascendia (AMB): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Ascendia (AMB) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów AMB, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów AMB. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszAMB tokenomikę, poznaj cenę tokena AMBna żywo!

Jak kupić AMB Chcesz dodać Ascendia (AMB) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu AMB, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować AMB na MEXC już teraz!

Historia ceny Ascendia (AMB) Analiza historii ceny AMB pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny AMB już teraz!

Prognoza ceny AMB Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać AMB? Nasza strona z prognozami cen AMB łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena AMB już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!