Jaka jest aktualna cena Altcoin?

Live cena Altcoin (ALT) wynosi zł0.0003346912085668485000 PLN. Ta ocena w czasie rzeczywistym jest aktualizowana ciągle i łączy ceny z głównych globalnych giełd, aby zapewnić Ci dokładny kurs rynkowy.

Jak jest pozycja Altcoin na rynku?

Obecnie Altcoin zajmuje miejsce #6265 w rankingu rynkowym, wspierane kapitalizacją rynkową w wysokości zł299407.08299264655000. Na ten ranking wpływają głębokość płynności, ogólny popyt inwestorów oraz liczba obiegowych tokenów.

Jaka jest obiegowa podaż ALT?

Obiegowa podaż ALT wynosi 894541762.147145 tokenów, co stanowi ilość dostępnych na otwartym rynku. Ta liczba odgrywa ważną rolę w określeniu wartości rynkowej, deficytu oraz długoterminowych dynamik inflacyjnych.

Jaki jest zakres cenowy Altcoin w ciągu ostatnich 24 godzin?

W ciągu ostatnich 24 godzin Altcoin handlował w przedziale od zł0.0003317987707700085000 (niski poziom 24-godzinny) do zł0.0003866104670201265000 (wysoki poziom 24-godzinny). Ten zakres wahań pomaga traderom zrozumieć krótkoterminowe nastroje rynkowe i nieprzewidywalność rynku.

Jak daleko Altcoin jest od swojego najwyższego i najniższego poziomu w historii?

Altcoin osiągnął najwyższy poziom w historii wynoszący zł0.69784038950735655000, natomiast najniższa zanotowana cena (ATL) to zł0.0002339982177643560000. Te historyczne benchmarki umożliwiają traderom ocenę długoterminowego potencjału cenowego i cykli rynkowych.

Jak aktywny jest dziś handel ALT?

Objętość handlu w ciągu ostatnich 24 godzin wynosi zł--, co odzwierciedla obecną aktywność rynkową. Wyższa objętość często świadczy o silniejszym zainteresowaniu inwestorów i większej płynności rynkowej.

Co wpływa na kierunek ostatnich trendów dla Altcoin?

Obecne zmiany cenowe wynoszą -2.74% w ciągu ostatnich 24 godzin i są kształtowane przez nastroje rynkowe, aktywność handlową, czynniki makroekonomiczne oraz specyficzne aktualizacje ekosystemu związane z Meme,Solana Meme. Nagłe wzrosty wolumenu mogą również działać jako katalizatory gwałtownych ruchów cenowych.