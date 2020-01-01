Tokenomika All in (ALLIN) Odkryj kluczowe informacje o All in (ALLIN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

All In is a project that focuses on AI and specializes in developing utilities and managed services that empower communities and projects to harness the full potential of AI technology.

Oficjalna strona internetowa: https://allin.so/
Biała księga: https://allin.so/litepaper/
Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x9B2b931d6AB97B6A887b2C5d8529537E6FE73Ebe#balances

Tokenomika i analiza cenowa All in (ALLIN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla All in (ALLIN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 116.42K $ 116.42K $ 116.42K Całkowita podaż: $ 960.72K $ 960.72K $ 960.72K Podaż w obiegu: $ 958.99K $ 958.99K $ 958.99K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 121.40K $ 121.40K $ 121.40K Historyczne maksimum: $ 4.75 $ 4.75 $ 4.75 Historyczne minimum: $ 0.003973322646943962 $ 0.003973322646943962 $ 0.003973322646943962 Aktualna cena: $ 0.1214 $ 0.1214 $ 0.1214 Dowiedz się więcej o cenie All in (ALLIN)

Tokenomika All in (ALLIN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki All in (ALLIN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ALLIN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ALLIN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszALLIN tokenomikę, poznaj cenę tokena ALLINna żywo!

Jak kupić ALLIN Chcesz dodać All in (ALLIN) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu ALLIN, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować ALLIN na MEXC już teraz!

Historia ceny All in (ALLIN) Analiza historii ceny ALLIN pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny ALLIN już teraz!

Prognoza ceny ALLIN Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ALLIN? Nasza strona z prognozami cen ALLIN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ALLIN już teraz!

