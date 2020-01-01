Tokenomika Ajuna Network (AJUN) Odkryj kluczowe informacje o Ajuna Network (AJUN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Ajuna Network (AJUN) Explore the cutting edge of gaming with Ajuna Network, the premier blockchain gaming chain on Polkadot. Powered by the dynamic AJUN token, Ajuna is set to revolutionize mobile gaming with thrilling titles like the immersive Awesome Ajuna Avatars and the adventurous Big Ballz of Bajun. Anticipate the launch of our flagship game, Battle Mogs, set to redefine gaming standards. As a leading technology provider, Ajuna excels in integrating game engines such as Unity and Unreal, boasting endorsements from the community and robust support from the Polkadot treasury. Gear up for an unparalleled gaming experience with Ajuna Network. Oficjalna strona internetowa: https://ajuna.io/ Biała księga: https://github.com/ajuna-network/techpaper/raw/main/Lightpaper/Ajuna%20Network%20Lightpaper.pdf Block Explorer: https://ajuna.subscan.io/

Tokenomika i analiza cenowa Ajuna Network (AJUN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Ajuna Network (AJUN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 256.00K $ 256.00K $ 256.00K Historyczne maksimum: $ 0.09152 $ 0.09152 $ 0.09152 Historyczne minimum: $ 0.000278081879026816 $ 0.000278081879026816 $ 0.000278081879026816 Aktualna cena: $ 0.000512 $ 0.000512 $ 0.000512 Dowiedz się więcej o cenie Ajuna Network (AJUN)

Tokenomika Ajuna Network (AJUN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Ajuna Network (AJUN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów AJUN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów AJUN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszAJUN tokenomikę, poznaj cenę tokena AJUNna żywo!

Historia ceny Ajuna Network (AJUN) Analiza historii ceny AJUN pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny AJUN już teraz!

Prognoza ceny AJUN Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać AJUN? Nasza strona z prognozami cen AJUN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena AJUN już teraz!

