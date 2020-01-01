Tokenomika AIXCB by Virtuals (AIXCB) Odkryj kluczowe informacje o AIXCB by Virtuals (AIXCB), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o AIXCB by Virtuals (AIXCB) aixCB Capital is a community-driven AI Agent venture capital initiative committed to identifying, supporting, and investing in visionary founders shaping the future of early-stage AI, AI Agents, and DeSci projects. aixCB Capital is a community-driven AI Agent venture capital initiative committed to identifying, supporting, and investing in visionary founders shaping the future of early-stage AI, AI Agents, and DeSci projects. Oficjalna strona internetowa: https://aixcbcapital.com/ Block Explorer: https://solscan.io/token/GqnZQE5MPu2Msqwq8k2VTmHvMQKccR6HKd8hbx39v3CU Kup AIXCB teraz!

Tokenomika i analiza cenowa AIXCB by Virtuals (AIXCB) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla AIXCB by Virtuals (AIXCB), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 2.03M Całkowita podaż: $ 993.51M Podaż w obiegu: $ 993.51M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.04M Historyczne maksimum: $ 0.0635 Historyczne minimum: $ 0.000575701489026845 Aktualna cena: $ 0.00204

Tokenomika AIXCB by Virtuals (AIXCB): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki AIXCB by Virtuals (AIXCB) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów AIXCB, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów AIXCB. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszAIXCB tokenomikę, poznaj cenę tokena AIXCBna żywo!

Jak kupić AIXCB Chcesz dodać AIXCB by Virtuals (AIXCB) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu AIXCB, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować AIXCB na MEXC już teraz!

Historia ceny AIXCB by Virtuals (AIXCB) Analiza historii ceny AIXCB pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny AIXCB już teraz!

Prognoza ceny AIXCB Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać AIXCB? Nasza strona z prognozami cen AIXCB łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena AIXCB już teraz!

