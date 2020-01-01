Tokenomika AI Voice Agents (AIVA) Odkryj kluczowe informacje o AI Voice Agents (AIVA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o AI Voice Agents (AIVA) AI Voice Agents is a platform enabling the creation, licensing, and monetization of personalized voice models. Users can interact with voice-enabled AI agents, build their own talking agents, and clone their voices. Additionally, the platform offers a wide array of tools designed to streamline content creation and provide engaging user experiences. Oficjalna strona internetowa: https://aivoiceagents.xyz/ Biała księga: https://docsend.com/view/xhm4bc2xytt8z5u7 Block Explorer: https://basescan.org/token/0xbdb0e1c40a76c5113a023d685b419b90b01e3d61

Tokenomika i analiza cenowa AI Voice Agents (AIVA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla AI Voice Agents (AIVA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 130.60K $ 130.60K $ 130.60K Historyczne maksimum: $ 0.018 $ 0.018 $ 0.018 Historyczne minimum: $ 0.000128602734298442 $ 0.000128602734298442 $ 0.000128602734298442 Aktualna cena: $ 0.0001306 $ 0.0001306 $ 0.0001306 Dowiedz się więcej o cenie AI Voice Agents (AIVA)

Tokenomika AI Voice Agents (AIVA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki AI Voice Agents (AIVA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów AIVA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów AIVA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszAIVA tokenomikę, poznaj cenę tokena AIVAna żywo!

Historia ceny AI Voice Agents (AIVA) Analiza historii ceny AIVA pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny AIVA już teraz!

Prognoza ceny AIVA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać AIVA? Nasza strona z prognozami cen AIVA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena AIVA już teraz!

