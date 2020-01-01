Tokenomika AiRight (AIRI)

Informacje o AiRight (AIRI)

AiRight is an all-in-one platform powered by AI, helping creators make stunning AI-generated artwork and NFTs while protecting their ideas with on-chain copyright. The main focus is on keeping AI creations safe and respected through copyrights.

Oficjalna strona internetowa:
https://www.airight.io/
Biała księga:
https://docs.airight.io/whitepaper/introduction
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x7e2a35c746f2f7c240b664f1da4dd100141ae71f

Tokenomika i analiza cenowa AiRight (AIRI)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla AiRight (AIRI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 29.98K
Całkowita podaż:
$ 1.86B
Podaż w obiegu:
$ 256.26M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 222.30K
Historyczne maksimum:
$ 0.016499
Historyczne minimum:
$ 0.000114427082910979
Aktualna cena:
$ 0.000117
Tokenomika AiRight (AIRI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki AiRight (AIRI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów AIRI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów AIRI.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszAIRI tokenomikę, poznaj cenę tokena AIRIna żywo!

Jak kupić AIRI

Chcesz dodać AiRight (AIRI) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu AIRI, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.

Historia ceny AiRight (AIRI)

Analiza historii ceny AIRI pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny AIRI

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać AIRI? Nasza strona z prognozami cen AIRI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.