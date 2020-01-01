Tokenomika Aimonica Brands (AIMONICA) Odkryj kluczowe informacje o Aimonica Brands (AIMONICA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Aimonica Brands (AIMONICA) Aimonica Brands is the world's first meme and AI-agent focused VC fund led by AI agents, designed to outperform every Web3 venture capitalist in its domain. Aimonica Brands is the world's first meme and AI-agent focused VC fund led by AI agents, designed to outperform every Web3 venture capitalist in its domain. Block Explorer: https://solscan.io/token/FVdo7CDJarhYoH6McyTFqx71EtzCPViinvdd1v86Qmy5

Tokenomika i analiza cenowa Aimonica Brands (AIMONICA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Aimonica Brands (AIMONICA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 981.99K $ 981.99K $ 981.99K Całkowita podaż: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Podaż w obiegu: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 982.00K $ 982.00K $ 982.00K Historyczne maksimum: $ 0.1 $ 0.1 $ 0.1 Historyczne minimum: $ 0.000070549664769109 $ 0.000070549664769109 $ 0.000070549664769109 Aktualna cena: $ 0.000982 $ 0.000982 $ 0.000982 Dowiedz się więcej o cenie Aimonica Brands (AIMONICA)

Tokenomika Aimonica Brands (AIMONICA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Aimonica Brands (AIMONICA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów AIMONICA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów AIMONICA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszAIMONICA tokenomikę, poznaj cenę tokena AIMONICAna żywo!

Historia ceny Aimonica Brands (AIMONICA) Analiza historii ceny AIMONICA pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny AIMONICA już teraz!

Prognoza ceny AIMONICA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać AIMONICA? Nasza strona z prognozami cen AIMONICA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena AIMONICA już teraz!

