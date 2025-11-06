GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena AIHI to 0.0013 USD. Śledź aktualizacje cen AIHI do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe AIHI łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena AIHI to 0.0013 USD. Śledź aktualizacje cen AIHI do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe AIHI łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o AIHI

Informacje o cenie AIHI

Czym jest AIHI

Biała księga AIHI

Oficjalna strona internetowa AIHI

Tokenomika AIHI

Prognoza cen AIHI

Historia AIHI

Przewodnik zakupowy AIHI

Przelicznik AIHI-fiat

AIHI na spot

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo AIHI

Cena AIHI(AIHI)

Aktualna cena 1 AIHI do USD:

$0.0013
$0.0013$0.0013
-7.14%1D
USD
AIHI (AIHI) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:01:59 (UTC+8)

Informacje o cenie AIHI (AIHI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.0013
$ 0.0013$ 0.0013
Minimum 24h
$ 0.0015
$ 0.0015$ 0.0015
Maksimum 24h

$ 0.0013
$ 0.0013$ 0.0013

$ 0.0015
$ 0.0015$ 0.0015

--
----

--
----

0.00%

-7.14%

-13.34%

-13.34%

Aktualna cena AIHI (AIHI) wynosi $ 0.0013. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs AIHI wahał się między $ 0.0013 a $ 0.0015, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs AIHI w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki AIHI zmieniły się o 0.00% w ciągu ostatniej godziny, o -7.14% w ciągu 24 godzin i o -13.34% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o AIHI (AIHI)

--
----

$ 148.31
$ 148.31$ 148.31

$ 569.40K
$ 569.40K$ 569.40K

--
----

438,000,000
438,000,000 438,000,000

AIHI

Obecna kapitalizacja rynkowa AIHI wynosi --, przy $ 148.31 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż AIHI w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży 438000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 569.40K.

Historia ceny AIHI (AIHI) – USD

Śledź zmiany ceny AIHI dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.0001-7.14%
30 Dni$ -0.168-99.24%
60 dni$ -0.4977-99.74%
90 dni$ -0.3987-99.68%
Dzisiejsza zmiana ceny AIHI

DziśAIHI odnotował zmianę $ -0.0001 (-7.14%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny AIHI

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.168 (-99.24%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny AIHI

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę AIHI o $ -0.4977(-99.74%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny AIHI

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.3987 (-99.68%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe AIHI (AIHI)?

Sprawdź teraz stronę historii cen AIHI.

Co to jest AIHI (AIHI)

AIHI Network is an AI-powered Layer 2 for tokenizing real-world assets and scaling Web3 infrastructure.

AIHI jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w AIHI. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu AIHI, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące AIHI na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno AIHI będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny AIHI (w USD)

Jaka będzie wartość AIHI (AIHI) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w AIHI (AIHI) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla AIHI.

Sprawdź teraz prognozę ceny AIHI!

Tokenomika AIHI (AIHI)

Zrozumienie tokenomiki AIHI (AIHI) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena AIHIjuż teraz!

Jak kupić AIHI (AIHI)

Szukasz jak kupić AIHI? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić AIHI na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

AIHI na lokalne waluty

1 AIHI(AIHI) do VND
34.2095
1 AIHI(AIHI) do AUD
A$0.001989
1 AIHI(AIHI) do GBP
0.000988
1 AIHI(AIHI) do EUR
0.001118
1 AIHI(AIHI) do USD
$0.0013
1 AIHI(AIHI) do MYR
RM0.005447
1 AIHI(AIHI) do TRY
0.054743
1 AIHI(AIHI) do JPY
¥0.1989
1 AIHI(AIHI) do ARS
ARS$1.886781
1 AIHI(AIHI) do RUB
0.105742
1 AIHI(AIHI) do INR
0.115115
1 AIHI(AIHI) do IDR
Rp21.666658
1 AIHI(AIHI) do PHP
0.076284
1 AIHI(AIHI) do EGP
￡E.0.06162
1 AIHI(AIHI) do BRL
R$0.006968
1 AIHI(AIHI) do CAD
C$0.001833
1 AIHI(AIHI) do BDT
0.158418
1 AIHI(AIHI) do NGN
1.8759
1 AIHI(AIHI) do COP
$5.0193
1 AIHI(AIHI) do ZAR
R.0.022646
1 AIHI(AIHI) do UAH
0.054678
1 AIHI(AIHI) do TZS
T.Sh.3.1941
1 AIHI(AIHI) do VES
Bs0.2899
1 AIHI(AIHI) do CLP
$1.2272
1 AIHI(AIHI) do PKR
Rs0.367432
1 AIHI(AIHI) do KZT
0.682773
1 AIHI(AIHI) do THB
฿0.042172
1 AIHI(AIHI) do TWD
NT$0.04017
1 AIHI(AIHI) do AED
د.إ0.004771
1 AIHI(AIHI) do CHF
Fr0.00104
1 AIHI(AIHI) do HKD
HK$0.010101
1 AIHI(AIHI) do AMD
֏0.497315
1 AIHI(AIHI) do MAD
.د.م0.012103
1 AIHI(AIHI) do MXN
$0.02418
1 AIHI(AIHI) do SAR
ريال0.004875
1 AIHI(AIHI) do ETB
Br0.199316
1 AIHI(AIHI) do KES
KSh0.168012
1 AIHI(AIHI) do JOD
د.أ0.0009217
1 AIHI(AIHI) do PLN
0.004797
1 AIHI(AIHI) do RON
лв0.005746
1 AIHI(AIHI) do SEK
kr0.012415
1 AIHI(AIHI) do BGN
лв0.00221
1 AIHI(AIHI) do HUF
Ft0.437411
1 AIHI(AIHI) do CZK
0.027547
1 AIHI(AIHI) do KWD
د.ك0.0003991
1 AIHI(AIHI) do ILS
0.004225
1 AIHI(AIHI) do BOB
Bs0.00897
1 AIHI(AIHI) do AZN
0.00221
1 AIHI(AIHI) do TJS
SM0.012025
1 AIHI(AIHI) do GEL
0.003523
1 AIHI(AIHI) do AOA
Kz1.190475
1 AIHI(AIHI) do BHD
.د.ب0.0004901
1 AIHI(AIHI) do BMD
$0.0013
1 AIHI(AIHI) do DKK
kr0.008437
1 AIHI(AIHI) do HNL
L0.034268
1 AIHI(AIHI) do MUR
0.059826
1 AIHI(AIHI) do NAD
$0.02262
1 AIHI(AIHI) do NOK
kr0.01326
1 AIHI(AIHI) do NZD
$0.002288
1 AIHI(AIHI) do PAB
B/.0.0013
1 AIHI(AIHI) do PGK
K0.005525
1 AIHI(AIHI) do QAR
ر.ق0.004732
1 AIHI(AIHI) do RSD
дин.0.132496
1 AIHI(AIHI) do UZS
soʻm15.476188
1 AIHI(AIHI) do ALL
L0.109252
1 AIHI(AIHI) do ANG
ƒ0.002327
1 AIHI(AIHI) do AWG
ƒ0.00234
1 AIHI(AIHI) do BBD
$0.0026
1 AIHI(AIHI) do BAM
KM0.00221
1 AIHI(AIHI) do BIF
Fr3.8337
1 AIHI(AIHI) do BND
$0.00169
1 AIHI(AIHI) do BSD
$0.0013
1 AIHI(AIHI) do JMD
$0.209235
1 AIHI(AIHI) do KHR
5.220878
1 AIHI(AIHI) do KMF
Fr0.5538
1 AIHI(AIHI) do LAK
28.260869
1 AIHI(AIHI) do LKR
රු0.395967
1 AIHI(AIHI) do MDL
L0.022165
1 AIHI(AIHI) do MGA
Ar5.85585
1 AIHI(AIHI) do MOP
P0.0104
1 AIHI(AIHI) do MVR
0.02002
1 AIHI(AIHI) do MWK
MK2.256943
1 AIHI(AIHI) do MZN
MT0.083135
1 AIHI(AIHI) do NPR
रु0.184522
1 AIHI(AIHI) do PYG
9.2196
1 AIHI(AIHI) do RWF
Fr1.8889
1 AIHI(AIHI) do SBD
$0.010686
1 AIHI(AIHI) do SCR
0.017823
1 AIHI(AIHI) do SRD
$0.050115
1 AIHI(AIHI) do SVC
$0.011362
1 AIHI(AIHI) do SZL
L0.022698
1 AIHI(AIHI) do TMT
m0.00455
1 AIHI(AIHI) do TND
د.ت0.0038519
1 AIHI(AIHI) do TTD
$0.008801
1 AIHI(AIHI) do UGX
Sh4.5448
1 AIHI(AIHI) do XAF
Fr0.741
1 AIHI(AIHI) do XCD
$0.00351
1 AIHI(AIHI) do XOF
Fr0.741
1 AIHI(AIHI) do XPF
Fr0.1339
1 AIHI(AIHI) do BWP
P0.017537
1 AIHI(AIHI) do BZD
$0.002613
1 AIHI(AIHI) do CVE
$0.124943
1 AIHI(AIHI) do DJF
Fr0.2301
1 AIHI(AIHI) do DOP
$0.083434
1 AIHI(AIHI) do DZD
د.ج0.169949
1 AIHI(AIHI) do FJD
$0.002964
1 AIHI(AIHI) do GNF
Fr11.3035
1 AIHI(AIHI) do GTQ
Q0.009958
1 AIHI(AIHI) do GYD
$0.271908
1 AIHI(AIHI) do ISK
kr0.1651

Zasoby AIHI

Aby lepiej zrozumieć AIHI, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa AIHI
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące AIHI

Jaka jest dziś wartość AIHI (AIHI)?
Aktualna cena AIHI w USD wynosi 0.0013USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena AIHI do USD?
Aktualna cena AIHI w USD wynosi $ 0.0013. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa AIHI?
Kapitalizacja rynkowa dla AIHI wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż AIHI w obiegu?
W obiegu AIHI znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) AIHI?
AIHI osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla AIHI?
AIHI zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu AIHI?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla AIHI wynosi $ 148.31 USD.
Czy w tym roku AIHI pójdzie wyżej?
AIHI może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny AIHI, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:01:59 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe AIHI (AIHI)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator AIHI do USD

Kwota

AIHI
AIHI
USD
USD

1 AIHI = 0.0013 USD

Handluj AIHI

AIHI/USDT
$0.0013
$0.0013$0.0013
-7.14%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,556.63
$103,556.63$103,556.63

-0.16%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,402.43
$3,402.43$3,402.43

+0.11%

Logo Solana

Solana

SOL

$161.11
$161.11$161.11

+0.36%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.01%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.85
$1,477.85$1,477.85

+0.12%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,556.63
$103,556.63$103,556.63

-0.16%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,402.43
$3,402.43$3,402.43

+0.11%

Logo Solana

Solana

SOL

$161.11
$161.11$161.11

+0.36%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3412
$2.3412$2.3412

+2.84%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0768
$1.0768$1.0768

-0.77%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03710
$0.03710$0.03710

+48.40%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00445
$0.00445$0.00445

-40.66%

Logo Backstage

Backstage

BKS

$0.00630
$0.00630$0.00630

-3.07%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000011084
$0.000011084$0.000011084

+487.07%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000599
$0.0000000599$0.0000000599

+296.68%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.1829
$0.1829$0.1829

+265.80%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.5747
$1.5747$1.5747

+94.11%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01890
$0.01890$0.01890

+51.20%