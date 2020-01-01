Tokenomika AIHub (AIH) Odkryj kluczowe informacje o AIHub (AIH), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o AIHub (AIH) AIHub offers an automated process that enables businesses to connect existing AI tools to build solutions, reducing the duplication of effort involved in proprietary development. The platform democratizes access to AI tools and datasets, allowing developers to monetize their inventions and share data and abilities. AIHub offers an automated process that enables businesses to connect existing AI tools to build solutions, reducing the duplication of effort involved in proprietary development. The platform democratizes access to AI tools and datasets, allowing developers to monetize their inventions and share data and abilities. Oficjalna strona internetowa: https://aihub.world/index Biała księga: https://aihub.world/docs/white_paper.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xbf70a52aef7822047076749b9ba63c4597d4626f Kup AIH teraz!

Tokenomika i analiza cenowa AIHub (AIH) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla AIHub (AIH), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 41.40M $ 41.40M $ 41.40M Całkowita podaż: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 1.12M $ 1.12M $ 1.12M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 3.70B $ 3.70B $ 3.70B Historyczne maksimum: $ 1,949.9995 $ 1,949.9995 $ 1,949.9995 Historyczne minimum: $ 12.40025526574471 $ 12.40025526574471 $ 12.40025526574471 Aktualna cena: $ 36.96 $ 36.96 $ 36.96 Dowiedz się więcej o cenie AIHub (AIH)

Tokenomika AIHub (AIH): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki AIHub (AIH) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów AIH, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów AIH. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszAIH tokenomikę, poznaj cenę tokena AIHna żywo!

Jak kupić AIH Chcesz dodać AIHub (AIH) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu AIH, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować AIH na MEXC już teraz!

Historia ceny AIHub (AIH) Analiza historii ceny AIH pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny AIH już teraz!

Prognoza ceny AIH Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać AIH? Nasza strona z prognozami cen AIH łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena AIH już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!