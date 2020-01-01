Tokenomika Casper AI (AIAGENT) Odkryj kluczowe informacje o Casper AI (AIAGENT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Casper AI (AIAGENT) The CSPR AI Platform is a transformative ecosystem that enables users to create, customize, and tokenize AI Agents with ease. Built on the secure and scalable Casper blockchain, CSPR AI empowers individuals and businesses to deploy tradeable AI Agents within minutes, each backed by the native currency, $AIAGENT. The CSPR AI Platform is a transformative ecosystem that enables users to create, customize, and tokenize AI Agents with ease. Built on the secure and scalable Casper blockchain, CSPR AI empowers individuals and businesses to deploy tradeable AI Agents within minutes, each backed by the native currency, $AIAGENT. Oficjalna strona internetowa: www.csprai.com Biała księga: https://docs.csprai.com Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xadcdbcb0db9edf31509971f64f0a8e0fc53b384d Kup AIAGENT teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Casper AI (AIAGENT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Casper AI (AIAGENT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 1.26B $ 1.26B $ 1.26B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.11M $ 1.11M $ 1.11M Historyczne maksimum: $ 0.0198 $ 0.0198 $ 0.0198 Historyczne minimum: $ 0.000638530725507041 $ 0.000638530725507041 $ 0.000638530725507041 Aktualna cena: $ 0.0008827 $ 0.0008827 $ 0.0008827 Dowiedz się więcej o cenie Casper AI (AIAGENT)

Tokenomika Casper AI (AIAGENT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Casper AI (AIAGENT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów AIAGENT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów AIAGENT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszAIAGENT tokenomikę, poznaj cenę tokena AIAGENTna żywo!

Historia ceny Casper AI (AIAGENT) Analiza historii ceny AIAGENT pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny AIAGENT już teraz!

