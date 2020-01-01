Tokenomika AgriDex (AGRI) Odkryj kluczowe informacje o AgriDex (AGRI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o AgriDex (AGRI) AgriDex is a revolutionary blockchain-based, software as a service (SaaS) solution for the agricultural industry. It will address the complex and inefficient nature of the agriculture supply chain by providing a fully transparent, integrated marketplace. The marketplace is driven by a stablecoin settlement system that strips out the cost of international trade in a. Secure and accountable environment. AgriDex is a revolutionary blockchain-based, software as a service (SaaS) solution for the agricultural industry. It will address the complex and inefficient nature of the agriculture supply chain by providing a fully transparent, integrated marketplace. The marketplace is driven by a stablecoin settlement system that strips out the cost of international trade in a. Secure and accountable environment. Oficjalna strona internetowa: www.agridex.com Biała księga: https://drive.google.com/file/d/1yuo1lPssoiisbtmNprYxKl6arq3hqvdM/view Block Explorer: https://solscan.io/token/AGRidUXLeDij9CJprkZx7WBXtTQC67jtfiwz293mVrJ Kup AGRI teraz!

Tokenomika i analiza cenowa AgriDex (AGRI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla AgriDex (AGRI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 2.37M $ 2.37M $ 2.37M Całkowita podaż: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Podaż w obiegu: $ 284.00M $ 284.00M $ 284.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 8.35M $ 8.35M $ 8.35M Historyczne maksimum: $ 0.17801 $ 0.17801 $ 0.17801 Historyczne minimum: $ 0.00956035604520696 $ 0.00956035604520696 $ 0.00956035604520696 Aktualna cena: $ 0.00835 $ 0.00835 $ 0.00835 Dowiedz się więcej o cenie AgriDex (AGRI)

Tokenomika AgriDex (AGRI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki AgriDex (AGRI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów AGRI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów AGRI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszAGRI tokenomikę, poznaj cenę tokena AGRIna żywo!

Jak kupić AGRI Chcesz dodać AgriDex (AGRI) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu AGRI, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować AGRI na MEXC już teraz!

Historia ceny AgriDex (AGRI) Analiza historii ceny AGRI pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny AGRI już teraz!

Prognoza ceny AGRI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać AGRI? Nasza strona z prognozami cen AGRI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena AGRI już teraz!

