Tokenomika iAgent Protocol (AGNT) Odkryj kluczowe informacje o iAgent Protocol (AGNT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o iAgent Protocol (AGNT) Create, Own and Monetize your AI agents for Gaming. iAgent empowers gamers to train their own AI agents from gameplay footage, powered by Depin thereby creating a New digital asset class on the blockchain. Oficjalna strona internetowa: https://www.iagentpro.com Biała księga: https://docs.iagentpro.com Block Explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=base&tab=transactions&tokenAddress=0x521ebb84ea82ee65154b68ecfe3a7292fb3779d6 Kup AGNT teraz!

Tokenomika i analiza cenowa iAgent Protocol (AGNT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla iAgent Protocol (AGNT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 904.00K $ 904.00K $ 904.00K Historyczne maksimum: $ 0.62 $ 0.62 $ 0.62 Historyczne minimum: $ 0.000801109477813986 $ 0.000801109477813986 $ 0.000801109477813986 Aktualna cena: $ 0.000904 $ 0.000904 $ 0.000904 Dowiedz się więcej o cenie iAgent Protocol (AGNT)

Tokenomika iAgent Protocol (AGNT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki iAgent Protocol (AGNT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów AGNT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów AGNT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszAGNT tokenomikę, poznaj cenę tokena AGNTna żywo!

Jak kupić AGNT Chcesz dodać iAgent Protocol (AGNT) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu AGNT, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować AGNT na MEXC już teraz!

Historia ceny iAgent Protocol (AGNT) Analiza historii ceny AGNT pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny AGNT już teraz!

Prognoza ceny AGNT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać AGNT? Nasza strona z prognozami cen AGNT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena AGNT już teraz!

