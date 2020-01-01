Tokenomika AAA Cat (AAACAT) Odkryj kluczowe informacje o AAA Cat (AAACAT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o AAA Cat (AAACAT) aaa cat is a meme coin on the Sui chain. aaa cat is a meme coin on the Sui chain. Oficjalna strona internetowa: https://aaacatsui.com/ Block Explorer: https://suivision.xyz/coin/0xd976fda9a9786cda1a36dee360013d775a5e5f206f8e20f84fad3385e99eeb2d::aaa::AAA Kup AAACAT teraz!

Tokenomika i analiza cenowa AAA Cat (AAACAT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla AAA Cat (AAACAT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 389.90K $ 389.90K $ 389.90K Historyczne maksimum: $ 0.00399 $ 0.00399 $ 0.00399 Historyczne minimum: $ 0.000023339714806045 $ 0.000023339714806045 $ 0.000023339714806045 Aktualna cena: $ 0.00003899 $ 0.00003899 $ 0.00003899 Dowiedz się więcej o cenie AAA Cat (AAACAT)

Tokenomika AAA Cat (AAACAT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki AAA Cat (AAACAT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów AAACAT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów AAACAT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszAAACAT tokenomikę, poznaj cenę tokena AAACATna żywo!

Jak kupić AAACAT Chcesz dodać AAA Cat (AAACAT) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu AAACAT, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować AAACAT na MEXC już teraz!

Historia ceny AAA Cat (AAACAT) Analiza historii ceny AAACAT pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny AAACAT już teraz!

Prognoza ceny AAACAT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać AAACAT? Nasza strona z prognozami cen AAACAT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena AAACAT już teraz!

