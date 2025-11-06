GiełdaDEX+
Aktualna cena 24K Gold PEPE to 0 USD. Śledź aktualizacje cen GOLDPEPE do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe GOLDPEPE łatwo w MEXC już teraz.

Cena 24K Gold PEPE (GOLDPEPE)

Nienotowany

Aktualna cena 1 GOLDPEPE do USD:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
24K Gold PEPE (GOLDPEPE) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:42:01 (UTC+8)

Informacje o cenie 24K Gold PEPE (GOLDPEPE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-16.21%

-16.21%

Aktualna cena 24K Gold PEPE (GOLDPEPE) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs GOLDPEPE wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs GOLDPEPE w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki GOLDPEPE zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -16.21% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o 24K Gold PEPE (GOLDPEPE)

$ 81.36K
$ 81.36K$ 81.36K

--
----

$ 81.36K
$ 81.36K$ 81.36K

999.96M
999.96M 999.96M

999,959,785.275677
999,959,785.275677 999,959,785.275677

Obecna kapitalizacja rynkowa 24K Gold PEPE wynosi $ 81.36K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż GOLDPEPE w obiegu wynosi 999.96M, przy całkowitej podaży 999959785.275677. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 81.36K.

Historia ceny 24K Gold PEPE (GOLDPEPE) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny 24K Gold PEPE do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny 24K Gold PEPE do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny 24K Gold PEPE do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny 24K Gold PEPE do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ 0-40.58%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest 24K Gold PEPE (GOLDPEPE)

24K Gold Pepe ($GOLDPEPE) is a hyper-deflationary meme coin forged at the intersection of internet culture and digital gold. Inspired by the legendary Pepe the Frog and elevated to royal status in shimmering 24-karat brilliance, GOLDPEPE is more than just a meme — it’s a symbol of value, virality, and victory on Solana.

Launched on the Solana blockchain via Pump.fun, GOLDPEPE represents the ultimate fusion of decentralized community power, lightning-fast memetic momentum, and on-chain scarcity. It’s built for degens, collectors, and believers who see the future of finance as bold, gold, and frog-powered.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny 24K Gold PEPE (w USD)

Jaka będzie wartość 24K Gold PEPE (GOLDPEPE) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w 24K Gold PEPE (GOLDPEPE) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla 24K Gold PEPE.

Sprawdź teraz prognozę ceny 24K Gold PEPE!

Tokenomika 24K Gold PEPE (GOLDPEPE)

Zrozumienie tokenomiki 24K Gold PEPE (GOLDPEPE) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena GOLDPEPEjuż teraz!

Jaka jest dziś wartość 24K Gold PEPE (GOLDPEPE)?
Aktualna cena GOLDPEPE w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena GOLDPEPE do USD?
Aktualna cena GOLDPEPE w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa 24K Gold PEPE?
Kapitalizacja rynkowa dla GOLDPEPE wynosi $ 81.36K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż GOLDPEPE w obiegu?
W obiegu GOLDPEPE znajduje się 999.96M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) GOLDPEPE?
GOLDPEPE osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla GOLDPEPE?
GOLDPEPE zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu GOLDPEPE?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla GOLDPEPE wynosi -- USD.
Czy w tym roku GOLDPEPE pójdzie wyżej?
GOLDPEPE może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny GOLDPEPE, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:42:01 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

